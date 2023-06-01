Настоящая легенда Андалусии.

Хесус Навас является воспитанником «Севильи», он дебютировал за основу ровно 20 лет в назад в возрасте 17 лет, а теперь посмотрите на это фото.

У Наваса получилась шикарная карьера - он чемпион мира и Европы в составе сборной Испании, а после двух Кубков УЕФА с «Севильей» он даже решился на тяжелейший для себя шаг - переезд в Англию, где в составе «Ман Сити» он стал чемпионом Англии.

Решение о переезде далось Навасу так тяжело из-за его особой любви к родной Севилье - он очень привязан к родному городу, а за его пределами у него несколько раз случались эпилептические припадки.

В 2017 году Навас вернулся из английской «ссылки» и тех пор стал 4-кратным победителем Лиги Европы.