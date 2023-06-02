Родился сразу легендой.

Мальчика зовут Бенхамин, это сын Серхио Агуэро и дочери Диего Марадоны Джаннины, он родился 19 февраля 2009 года. Агуэро состоял в браке с дочерью Марадоны с 2008 по 2012 годы.

Таким образом, Бенхамин одновременно является сыном Агуэро, крестным сыном Лео Месси и внуком Диего Марадоны. Наверняка, скоро сможет подшучивать над своим крестным папой «Лео, подержи мое пиво».

С Бенхамином связан забавный эпизод с последнего ЧМ. Серхио Агуэро рассказывал, что так сильно отпраздновал победу национальной команды, что чуть не забыл в Катаре сына.

«Я выпил лишнего, понимаете. И вот мне говорят: «Давай, пошли, нас ждет самолет в Аргентину». Уже собираюсь улетать и тут бац, я такой говорю парням: «Погодите, у меня же в отеле остался сын. Сейчас поеду заберу его».