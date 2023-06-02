Гаспачо
Блог

Легендарное фото📷 У мальчика на фото «регалий» не меньше, чем у самого Лионеля Месси

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Родился сразу легендой.

Мальчика зовут Бенхамин, это сын Серхио Агуэро и дочери Диего Марадоны Джаннины, он родился 19 февраля 2009 года. Агуэро состоял в браке с дочерью Марадоны с 2008 по 2012 годы.

Щерката на Марадона ще се окаже голяма палавница, забърса нов футболист СНИМКИ

Таким образом, Бенхамин одновременно является сыном Агуэро, крестным сыном Лео Месси и внуком Диего Марадоны. Наверняка, скоро сможет подшучивать над своим крестным папой «Лео, подержи мое пиво».

С Бенхамином связан забавный эпизод с последнего ЧМ. Серхио Агуэро рассказывал, что так сильно отпраздновал победу национальной команды, что чуть не забыл в Катаре сына.

«Я выпил лишнего, понимаете. И вот мне говорят: «Давай, пошли, нас ждет самолет в Аргентину». Уже собираюсь улетать и тут бац, я такой говорю парням: «Погодите, у меня же в отеле остался сын. Сейчас поеду заберу его».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Pseoneg
Именно "Регалий" у этого мальчика нет вообще. А вот родня да - знатная...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abam
Агуэро - отец года 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Нормально так все аргентинцы погуляли после того как сборная стала Чемпионом Мира!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий