Джорджина Родригес поздравила Тиаго Алькантара с женой с грядущим пополнением в семействе
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на сообщение о беременности жены звезды «Ливерпуля» Тияго Алькантары Джулии Вигас. Вигас и Алькантара уже воспитывают двоих детей - сына Габриэля и дочь Сиену, а сейчас находятся в ожидании третьего ребенка.
В социальных сетях Джулия написала: «Семья растет!».
«Мои поздравления семье!», - ответила в комментариях Джорджина.
Сама Родригес вместе с Роналду воспитывает пятерых детей, поэтому она не могла не поздравить Джулию и Тиаго с грядущим прибавлением.
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