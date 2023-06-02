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Джорджина Родригес поздравила Тиаго Алькантара с женой с грядущим пополнением в семействе

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Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на сообщение о беременности жены звезды «Ливерпуля» Тияго Алькантары Джулии Вигас. Вигас и Алькантара уже воспитывают двоих детей - сына Габриэля и дочь Сиену, а сейчас находятся в ожидании третьего ребенка.

В социальных сетях Джулия написала: «Семья растет!».

«Мои поздравления семье!», - ответила в комментариях Джорджина.

Сама Родригес вместе с Роналду воспитывает пятерых детей, поэтому она не могла не поздравить Джулию и Тиаго с грядущим прибавлением.

1 комментарий

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Игорь Климов
Пункт контракта исполняет?
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