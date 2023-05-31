Уже несколько месяцев Ашраф Хакими испытывает дискомфорт в «ПСЖ» по разным причинам – и личным, и профессиональным. Футболист даже рассматривает возможность покинуть французский клуб. По данным Mundo Deportivo, Ашраф хочет вернуться в «Реал Мадрид» и сделать это со своим другом Килианом Мбаппе в 2024 году.

Главной проблемой для марокканца остается контракт, связывающий его с «ПСЖ» до 2026 года. Если клуб не поддержит переговоры, то Ашрафу будет сложно уйти. Однако, окружение футболиста считает, что за сумму порядка 70 млн евро договориться с «ПСЖ» получится.

Ашраф Хакими хочет вернуться туда, где прошло его становление. Марокканец, будучи закадычным другом Мбаппе, постоянно говорит с французом на эту тему.

«Оба готовят почву, чтобы перейти в «Мадрид» в 2024 году», - сообщил Mundo Deportivo источник близкий к футболисту.