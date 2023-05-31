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Ашраф Хакими хочет вернуться в «Мадрид»…с Килианом Мбаппе

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Уже несколько месяцев Ашраф Хакими испытывает дискомфорт в «ПСЖ» по разным причинам – и личным, и профессиональным. Футболист даже рассматривает возможность покинуть французский клуб. По данным Mundo Deportivo, Ашраф хочет вернуться в «Реал Мадрид» и сделать это со своим другом Килианом Мбаппе в 2024 году.

Главной проблемой для марокканца остается контракт, связывающий его с «ПСЖ» до 2026 года. Если клуб не поддержит переговоры, то Ашрафу будет сложно уйти. Однако, окружение футболиста считает, что за сумму порядка 70 млн евро договориться с «ПСЖ» получится.

Ашраф Хакими хочет вернуться туда, где прошло его становление. Марокканец, будучи закадычным другом Мбаппе, постоянно говорит с французом на эту тему.

«Оба готовят почву, чтобы перейти в «Мадрид» в 2024 году», - сообщил Mundo Deportivo источник близкий к футболисту.

5 комментариев

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Tommy_2_0_7
Ох и подгорает же сейчас у президента ПСЖ. Развалился проект не успев окрепнуть. Теперь посмотрим как они будут брать ЛЧ )
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Геннадий Чеботарев
Ашраф ни когда не скрывал что хочет вернутся и возможно это и случится. но Мбаппе зачем это? он уже легенда в Париже и главное он чистыми получает больше сотки,а перец и близко таких бабок не даст ему. и по какой тогда причине ему уходить из ПСЖ? нет причин вообще для перехода.
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XoM9lK
Если уйдёт Месси, Мбаппе, Неймар, Хакими, Верратти, то в ПСЖ будет играть только Доннарумма и Маркиньос? С таким составом они только будут только за место в ЛЧ бороться
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