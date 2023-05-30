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Защитник «Лечче» не ответил на звонок Манчини, который вызвал его в сборную. Он подумал, что это мошенники

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Комичная ситуация.

Защитник «Лечче» Федерико Баскиротто признался, что когда главный тренер сборной Италии впервые позвонил ему, чтобы подтвердить вызов в команду, игрок не поднял трубку, подумав, что это мошенники.

26-летний защитник попал в заявку на полуфинал Лиги Наций, который состоится в июне. «Лечче» обеспечил себе место в Серии А, хотя до последнего находится недалеко от зоны вылета.

«После победы над «Монцей» мы заехали в Милан, чтобы отпраздновать, а в понедельник я обедал со своим агентом. Когда выходил из магазина, мне позвонили, − рассказывает Баскиротто в интервью Cronache di Spogliatoio. − Номера не было в моих контактах. Я подумал, что меня кто-то хочет поздравить или это мошенники. Другая мысль: «Если это что-то важное, они позвонят снова».

К большому удивлению игрока, это действительно было что-то важное.

«Через две минуты позвонили с этого же номера, я ответил, а мне говорят: «Баски, это Мистер». Но ведь я могу с легкостью узнать голос Марко Барони (тренер «Лечче»), я разговариваю с ним каждый день. Это мог быть какой-то мой старый тренер, потому я спросил: «Какой Мистер?» А он мне: «Мистер Манчини».

Защитник не мог поверить в это: «О, мистер, извините...». «Хочу поздравить тебя с победой и сказать, что ты вызван на Лигу Наций. Можешь присоединиться к нам?», − спросил Манчини.

«Свободен ли я?», − ответил Баскиротто. − Скажите мне, где и когда, и я приду туда даже пешком».

Федерико Баскиротто повезло, что от этого звонка не зависел его вызов в сборную. Было бы нелепо пролететь мимо национале из-за того, что не поднял трубку.

3 комментария

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GLW
Он подумал, что это шарлатан и был прав.
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Дмитрий Шмелев
Ответ GLW
Он подумал, что это шарлатан и был прав.
Чемпион Европы это считаеться шарлатаном? Вы явно что то употребляете мистер
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