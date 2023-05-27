Гаспачо
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🥴🐝 «Боруссия Дортмунд» официально вступила в лигу мемов. Смотрим реакцию интернета на вселенский провал шмелей

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Невероятный провал дортмундцев в последнем туре Бундеслиги не мог остаться без внимания мирового футбольного сообщества.

Для тех, кто шарит - «Майами Хит» в финале Восточной конференции.

Кто?

Повседневная жизнь «Арсенала», «Боруссии» и «Фенербахче».

«Боруссия». Каждый год.

Как это было.

Как это было - 2.

Никому не нужный титул.

Реакция общественности на титул «Баварии».

Мерсисайдское счастье.

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