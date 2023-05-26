Гаспачо
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В «Ливерпуле» растет защитник, который в этом сезоне играет чаще Гави и Беллингема. Последний сезон он отыграл за «Болтон»

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Метит на место Трента?

Молодой игрок «Ливерпуля» Конор Брэдли в этом сезона сыграл больше минут, чем любой другой игрок в мире в возрасте до 19 лет.

Сейчас защитник находится в аренде в «Болтоне», где он принял участие в 57 играх, проведя на поле, по данным Transfermarkt, 4723 минут, что превышает игровое время другого тинейджера, Зено Дебаста из «Андерлехта» (4629 минут).

Гави из «Барселоны» и Джуд Беллингем из «Дортмунда» занимают четвертое и десятое место в таблице соответственно.

В сезоне-2022/2023 количество игровых Брэдли точно вырастет, так как до завершения года ему предстоит сыграть за сборную Северной Ирландии в матчах против Дании (16 июня) и Казахстана (19 июня).

Прошлым летом «Ливерпуль» решил отправить защитника в «Болтон» ради получения игровой практики и он быстро зарекомендовал себя в качестве ключевого игрока команды Иана Эватта. Он стал первым выбором на правом фланге, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 53 матчах Д3 Англии.

Вместе с ним «Болтон» выиграл Papa John's Trophy и дошел до полуфинала плей-офф лиги.

2 комментария

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Саша Кулинич
так я узнал о трофее Папы Джонса
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Bazilic
Гениальное сравнение
Один в Болтоне, другой в Барселоне
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