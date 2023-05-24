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«Боруссия» обязана взять чемпионство в Германии хотя бы ради Марко Ройса: он настоящий символ клуба без титулов🔥🔥🔥

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Всему виной травмы.

Марко так и не стал чемпионом мира по футболу – тот мундиаль, который ему не пришлось пропустить из-за травмы, закончился для Германии бронзой, остальные же Ройс смотрел по телевизору.

В конце апреля Ройс продлил контракт с «Боруссией». Марко выступает за «Дортмунд» с сезона-2012/13. С тех пор на его глазах в Дормунде были построены несколько супер-команд, а на поле родного стадиона зажглись несколько настоящих суперзвезд мирового футбола.

Левандовски, Гюндоган, Холанд, Дембеле – все они хоть раз получали от Марко шикарный голевой пас. Теперь и Марко пора почивать на лаврах – осталось обыграть «Майнц».

8 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ройс конечно же заслужил чемпионство, надеюсь, что Боруссия выйграет.
+32
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Aleksandr Struzhkov
Этот парень заслужил чтобы искупаться в пиве))
+22
0
+22
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Е.Р.
Боруссия верим!
+8
0
+8
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Питер Пэн
Ответ Aleksandr Struzhkov
Этот парень заслужил чтобы искупаться в пиве))
Ну из самых талантливых он точно самый невезучий едва ли не в мире.
Одно только неучастие из-за травмы в чемпионском для Германии Кубке мира-2014 чего стоит! Хотя тот же более молодой Шюррле уже вообще завершил карьерк
+4
0
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СД18
Хоть где то интрига сохранилась
+3
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+3
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BAGRAM-1989
Марко Ройс - великолепный игрок и лидер команды. Мастер мирового футбола, высококлассный атлет уровня ФК Барселоны, Реала, МЮ и МС. Легендарный капитан Боруссии (Дортмунд). Желаем победы в завершающем туре Бундеслиги и чемпионства!
+2
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iGu
Ответ Андрей Тишкович
Интересно зачем это на ветке МЮ ?
Санчо на фото)
+2
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Андрей Тишкович
Интересно зачем это на ветке МЮ ?
0
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