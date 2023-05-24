8 комментариев

Всему виной травмы.

Марко так и не стал чемпионом мира по футболу – тот мундиаль, который ему не пришлось пропустить из-за травмы, закончился для Германии бронзой, остальные же Ройс смотрел по телевизору.

В конце апреля Ройс продлил контракт с «Боруссией». Марко выступает за «Дортмунд» с сезона-2012/13. С тех пор на его глазах в Дормунде были построены несколько супер-команд, а на поле родного стадиона зажглись несколько настоящих суперзвезд мирового футбола.

Левандовски, Гюндоган, Холанд, Дембеле – все они хоть раз получали от Марко шикарный голевой пас. Теперь и Марко пора почивать на лаврах – осталось обыграть «Майнц».