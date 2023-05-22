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Легендарный номер обязывает: лучшие «семерки» в мире на сегодняшний день

Букайо Сака Букайо Сака
Лоренцо Пеллегрини Лоренцо Пеллегрини
Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Футболку с номером «7» всегда носили великие игроки, таких как Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм. В этом сезоне можно отметить невероятные выступления футболистов,  играющих под седьмым номером.

Фелипе Андерсон («Лацио»)

Фелипе Андерсон определенно был одной из главных сил в «Лацио» в этом сезоне. Римский клуб занимает третье место в Серии А и надеется остаться в зоне Лиги чемпионов.

Бразилец до сих пор играл за «Лацио» во всех матчах чемпионата, он забил девять голов и сделал две результативные передачи в 36 играх.

Вингер четыре раза был признан лучшим игроком матча и стал одной из главных сил в команде Маурицио Сарри.

Лоренцо Пеллегрини («Рома»)

Единственный полузащитник в этом списке, капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини был надежен и последователен под руководством Жозе Моуринью в этом сезоне.

26-летний футболист, отличный исполнитель стандартов, сыграл решающую роль в выходе «Ромы» в финал Лиги Европы, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 13 матчах.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Самая известная «семерка» в мире - это Криштиану Роналду. Он продолжает забивать голы в Саудовской Аравии.

Пятикратный обладатель Золотого мяча оказал значительное влияние на новую команду, забив 13 голов всего в 14 матчах. 38-летний игрок в отличной форме и способен в одиночку выигрывать матчи.

Криштиану Роналду также доказал, что он по-прежнему играет важную роль в сборной Португалии, став автором четырех голов в двух отборочных матчах на Евро в марте.

Букайо Сака («Арсенал»)

Возможно, лучший игрок «Арсенала» в этом сезоне, Букайо Сака на данный момент является одним из сильнейших вингеров в мировом футболе. Сака забил 13 голов и сделал 11 результативных передач в Премьер-лиге в этом сезоне.

Игроку сборной Англии всего 21 год, но в он продемонстрировал невероятную зрелость и силу духа, став одним из самых ярких футболистов АПЛ.

Килиан Мбаппе (ПСЖ»)

Суперзвезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе будет править футбольным миром в ближайшие годы. Обладая взрывной скоростью, отличным дриблингом и великолепными навыками завершения игры, Мбаппе – один из кандидатов на Золотой Мяч.

Его показатели за «ПСЖ» в этом сезоне просто ошеломляют. Всего за 32 матча в Лиге 1 Килиан забил невероятные 28 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата.

2 комментария

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Hella black
А ничего что в выше перечисленное списке,все кроме Роналду играют на высшем уровне ?!
КриРо играет в Лиге за топ-50,очередная вата дать хайпу угасающей и уже никому не нужной звезде,так сказать велику-самокаты
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hofman
Гнабри: "ну да, ну да, пошел я нахер"
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