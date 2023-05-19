22 комментария

В предпоследнем туре Бундеслиги «Бавария» уступила «Лейпцигу». Рекордмайстер впервые в истории проиграл «быкам» на домашней арене.

В первом тайме подопечные Тухеля смотрелись ярко, Гнабри вывел свою команду вперед на 25-й минуте. На этом «Бавария» закончилась. Во второй половине встречи «Лейпциг» перехватил игровую инициативу.

Сперва мюнхенцы пропустили от Лаймера, который летом присоединится к Рекордмайстеру, а затем в ворота Зоммера было назначено два пенальти, которые без проблем реализовали Нкунку и Собослаи. Подопечные Розе вырвали победу со счетом 3:1.

После матча игроки «Баварии» выглядели совершенно разбитыми.

Шупо-Мотинг пропустил матч из-за травмы, но поддержал одноклубников в столь непростой момент.

Руководство клуба думает о своем будущем.

За поражением «Баварии» с трибун наблюдали легенды клуба – Арьен Роббен, Франк Рибери, Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс.

Самая печальная картина игрового дня – болельщики «Баварии» покидают «Альянц Арену» после третьего гола «Лейпцига».

«Бавария» останется лидером Бундеслиги до матча в Аугсбурге, куда через сутки приедет дортмундская «Боруссия». Если «шмели» на выезде обыграют «Аугсбург», то команда Терзича переместится на первую строчку в турнирной таблице.

Но исход чемпионской гонки Германии решится в последнем туре. Если дортмундцы уступят «Майнцу», а «Бавария» обыграет «Кёльн», то титул останется в Мюнхене.

Команду Тухеля устроит и ничья «Боруссии» в последнем туре Бундеслиги, если Рекордмайстер сумеет победить в своем матче. Тогда дортмундцы и мюнхенцы наберут одинаковое количество очков, но «Бавария» окажется впереди по разнице голов.

Нас ждет увлекательная развязка битвы за победу в Бундеслиге. Кто станет чемпионом Германии в этом сезоне?