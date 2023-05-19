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📸 Игроки «Баварии» были разбиты после поражения от «Лейпцига». Мюнхенцы практически потеряли шансы на чемпионство

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В предпоследнем туре Бундеслиги «Бавария» уступила «Лейпцигу». Рекордмайстер впервые в истории проиграл «быкам» на домашней арене.

В первом тайме подопечные Тухеля смотрелись ярко, Гнабри вывел свою команду вперед на 25-й минуте. На этом «Бавария» закончилась. Во второй половине встречи «Лейпциг» перехватил игровую инициативу.

Сперва мюнхенцы пропустили от Лаймера, который летом присоединится к Рекордмайстеру, а затем в ворота Зоммера было назначено два пенальти, которые без проблем реализовали Нкунку и Собослаи. Подопечные Розе вырвали победу со счетом 3:1.

После матча игроки «Баварии» выглядели совершенно разбитыми.

Шупо-Мотинг пропустил матч из-за травмы, но поддержал одноклубников в столь непростой момент.

Руководство клуба думает о своем будущем.

За поражением «Баварии» с трибун наблюдали легенды клуба – Арьен Роббен, Франк Рибери, Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс.

Самая печальная картина игрового дня – болельщики «Баварии» покидают «Альянц Арену» после третьего гола «Лейпцига».

«Бавария» останется лидером Бундеслиги до матча в Аугсбурге, куда через сутки приедет дортмундская «Боруссия». Если «шмели» на выезде обыграют «Аугсбург», то команда Терзича переместится на первую строчку в турнирной таблице.

Но исход чемпионской гонки Германии решится в последнем туре. Если дортмундцы уступят «Майнцу», а «Бавария» обыграет «Кёльн», то титул останется в Мюнхене.

Команду Тухеля устроит и ничья «Боруссии» в последнем туре Бундеслиги, если Рекордмайстер сумеет победить в своем матче. Тогда дортмундцы и мюнхенцы наберут одинаковое количество очков, но «Бавария» окажется впереди по разнице голов.

Нас ждет увлекательная развязка битвы за победу в Бундеслиге. Кто станет чемпионом Германии в этом сезоне?

22 комментария

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Ibra Meji
Баварии пойдет на пользу, если уступит чемпионство
+25
0
+25
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АтАс
Из всех жалко только Мюллера
+12
0
+12
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brabus1970
Я думаю в этом сезоне эра FC Bayern закончится...на время...многие футболисты покинут клуб...очень печально...являюсь болельщиком Баварии...30 лет...
+11
0
+11
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шампион
Ответ brabus1970
Я думаю в этом сезоне эра FC Bayern закончится...на время...многие футболисты покинут клуб...очень печально...являюсь болельщиком Баварии...30 лет...
Увольнение Нагельсманна было не-"баварским". Клуб предал свой же подход, который делал его исключительным в прогнившем футбольном мире. Теперь либо смена руководства, либо превращение в обычный клуб-мешок.
+9
-1
+8
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Alex31
Ответ АтАс
Из всех жалко только Мюллера
и киммиха
+7
0
+7
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Павел Зюзин
Ответ brabus1970
Я думаю в этом сезоне эра FC Bayern закончится...на время...многие футболисты покинут клуб...очень печально...являюсь болельщиком Баварии...30 лет...
Ну не все ж выигрывать , когда то победы должны были прекратится , мерседес в ф-1 сдал пост ,юве тож , ЦСКА в баскете вот и баварии очередь .
+3
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+3
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Great Kerby
Get out Салихамиддич, Get Out!
+2
0
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Maskulin
Ничего страшного. БД потеряет очки и Бавария опять станет чемпионом. И ещё год Кан и Хасан будут ходит в образе Коннора Макгрегора
+1
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mrkmbai
Ответ Ibra Meji
Баварии пойдет на пользу, если уступит чемпионство
Как болельщик Баварии тоже так думаю. Очень надеюсь что Хасана вышвернет из клуба. Хотя пока есть Ули мало в это верится
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ShAtO
Ответ Alex Rhea
Де Лигт это синоним провала. Сначала слил сезон Юве, потом евро Нидерландам, пришёл в Баварию и сразу и ей серию прервал. Все смеются над Магуайром, когда настоящий привозила играет в Мюнхене
Де лигт один из лучших, если не лучший в составе Баварии
+1
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Robin
Ответ Alex Rhea
Де Лигт это синоним провала. Сначала слил сезон Юве, потом евро Нидерландам, пришёл в Баварию и сразу и ей серию прервал. Все смеются над Магуайром, когда настоящий привозила играет в Мюнхене
Какая чушь, хрень чем эта я ещё конечно не видел. Лучше смотри что то другое
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S H A R K
Ответ Jor Hakobyan
Если будет равномерние очки у обеих команд, тогда будет типа финальный матч(добавочный) в Берлине. Слыхал такой закон приняли в БЛ.
равномерия не будет
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Alexander Nickitin
да че они потеряли шансы Боруссия прям типа топ такой что ли постоянно сливаются в важные моменты
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Valery Fan
да всё равно Бавария будет выигрывать этот чемпионат раз за разом с перерывами на борруссию или ещё кого.другого не дано
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Итачи Учиха
Лузеры из Дортмунда сами на блюдечке принесут салатницу. Сколько раз они уже упускали возможность обогнать Баварию и все даром. Не верю в чемпионство Боруссии. Это уже не та банда Клоппа, которая могла дать бой в чемпионате
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софочка
Хасанчик, что с лицом?
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Lavinka
Бавария испытала новые ощущения впервые за много лет .
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VsP
Вышли удерживать. Красавцы, сразу выключил, 1-3 не ожидал, но проблемами запахло с 51-й минуты, когда передачи строго назад летели
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Ник Ник
Не ну Лейпциг весь матч был на крючке у Баварии 😅
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