40 комментариев

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Роналду в «Баварии» — это может случиться! Немецкий бизнесмен прислал клубу сумасшедший план подписания Криштиану

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Готов неслабо вложится.

Немецкий бизнесмен представил мюнхенской «Баварии» дерзкий план по подписанию контракта с Криштиану Роналду.

В конце прошлого гола пятикратный обладатель «Золотого мяча» со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», публично раскритиковав Эрика тен Хага и руководство клуба. Месяц спустя португалец присоединился к «Аль-Насру» и стал самым высокооплачиваемым игроком на планете, согласившись на зарплату в 177 миллионов фунтов стерлингов в год.

Кажется, сейчас Роналду наслаждается своей жизнью в Саудовской Аравии, но, если ему представится шанс, вряд ли он откажется от возвращения в Европу.

И это может стать возможным благодаря «Баварии» и одному немецкому бизнесмену.

У мюнхенской команды нет финансовых возможностей, чтобы организовать трансфер Роналлду, несмотря на то, что она является топ-клубом, выигравшим Бундеслигу 10 раз подряд.

Но тут в дело вступает бизнесмен Маркус Шон.

По сообщению баварской газеты Abendzeitung, Шон сделал экстраординарное предложение профинансировать переезд португальской суперзвезды.

В электронном письме генеральному директору «Баварии» Оливеру Кану он написал:

«Вполне возможно, что мы могли бы взять на себя обязательства по выплате комиссии за трансфер или покрытию части его заработной платы, превышающей допустимую сумму, если наша компания будет указана в договоре как посредник в сделке».

Взамен Шон хочет процент от дохода от продажи футболок Роналду, если этот переход состоится.

Если «Бавария» решит принять предложение бизнесмена, то это точно может стать одной из величайших трансферных историй всех времен.

Однако сложно представить, что мюнхенцы пойдут на этот шаг, так как агент футболиста уже предлагал им его кандидатуру, но немецкий клуб отказался. Оливер Кан даже комментировал это журналистам:

«Конечно, нашим долгом было рассмотреть, сможет ли он подойти нам. Но у нас есть четкая командная философия».

Тем не менее все могло измениться с тех пор, в «Баварии» сменился главный тренер, и, возможно, Томасу Тухелю может и понравится такое предложение.

Стоит ли мюнхенцам воспользоваться предложением Маркуса Шона?

40 комментариев

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Бахти 86
Хорошо что зимой не перешёл в Баварию. Ща, все проблемы Баварии весной на него вещали бы. И разгром от Сити. И вылет из Кубка Германии. И даже чемпионскую гонку с Боррусией.
+52
-10
+42
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10ztv
из фрукта в немецкую колбаску
+26
-4
+22
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Пацанчик реальный
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Да минет нас чаша сия
Когда я прочитал первых два слова очень удивился,а потом дочитал до конца!))
+21
-2
+19
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Да минет нас чаша сия
+17
-3
+14
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Михаил Енилин
Мне нравится Криш, но, все-таки, это уже сбитый лётчик, ментально он уже не вывозит прессинг чемпионской команды
+13
-4
+9
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brt202
видимо у этого немецкого бизнесмена истинное желание развалить Баварию
+11
-2
+9
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DanielCarvalho
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
у тебя пуш-уведомления что ли, на все новости и статьи о Роналду?
+14
-7
+7
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Пирс Морган
У фанатов Баварии екнуло сердце
+10
-4
+6
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uchiyamada
Кан подписывай его быстрее, пока тебя не уволили. Идеальный вариант для того, чтобы в следующем сезоне еще и мимо ЛЧ пролететь. Будет вишенка на торте вашего с Хасаном наследия.
+8
-2
+6
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Саша Казанов
Ответ Михаил Енилин
Мне нравится Криш, но, все-таки, это уже сбитый лётчик, ментально он уже не вывозит прессинг чемпионской команды
Ментально? Ахахахахахаха
+7
-2
+5
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10ztv
Ответ Бахти 86
Хорошо что зимой не перешёл в Баварию. Ща, все проблемы Баварии весной на него вещали бы. И разгром от Сити. И вылет из Кубка Германии. И даже чемпионскую гонку с Боррусией.
если б роналду перешел зимой, боруссия уже была бы чемпионом
+22
-18
+4
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BlazRock
бизнесмен видимо в фифа играет. Криш времени средний уровень в чемпионате СА показывает и его в топ-4 чемпионат зовут? Он в Ювентусе уже показал, что строить вокруг него команду это плохая идея. а тут ещё столько лет прошло
+5
-2
+3
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Tazemyrat Kemalow
Ответ brt202
видимо у этого немецкого бизнесмена истинное желание развалить Баварию
Он наверно фанат Боруссия Дортмунд ☝️
+3
0
+3
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воен
Ответ Михаил Енилин
Мне нравится Криш, но, все-таки, это уже сбитый лётчик, ментально он уже не вывозит прессинг чемпионской команды
Ментально он победитель, а вот физически, вследствие и технически, не вывозит, плюс не готов это принять, от этого и все конфликты, в первую очередь - с самим собой. Ему бы попуститься, сделать ставку на 20-30 минут футбола на максимуме. Уверен, при таком подходе он всё ещё может решать моменты, а иногда даже матчи.
+7
-5
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Влад Чурун
Только на Abendzeitung не видно такой новости
+2
0
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Muhammad Juraev
Ответ Бахти 86
Хорошо что зимой не перешёл в Баварию. Ща, все проблемы Баварии весной на него вещали бы. И разгром от Сити. И вылет из Кубка Германии. И даже чемпионскую гонку с Боррусией.
Твой кумир любительский клуб арабов развалил уже, какая ему Бавария?!
+1
0
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Седесим Куиндесимов
Ответ Пацанчик реальный
Когда я прочитал первых два слова очень удивился,а потом дочитал до конца!))
в чем прикол?
+1
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Greatest Of All Time
Ещё не перешёл в Баварию уже развалил. После этих слухов Бавария проиграл Бундеслигу. А сним они будут бороться за место в ЛЧ .
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TJ tigra
Хотят добить Баварию.
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Северный болельщик
Мане, Сане уже есть. Появится ещё Роне и будет попэ
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Tazemyrat Kemalow
Это миллиард процентов конец баваркий🤣
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Stanislav Loss
Ответ Саша Казанов
Ментально? Ахахахахахаха
Да, ментально
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Санитар-волк
Думаю, в клубе не психи. Кроме того, как деньги этого чудика могут не вписаться в ффп?

А вообще, Кри не тянет сейчас на бундеслигу, что ясно ежу.
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Tazemyrat Kemalow
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
Мечтать не вредно 🇵🇹👸🐪👙🍌😂
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Вахтанг Гаделия
какой источник
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