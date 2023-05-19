40 комментариев

Готов неслабо вложится.

Немецкий бизнесмен представил мюнхенской «Баварии» дерзкий план по подписанию контракта с Криштиану Роналду.

В конце прошлого гола пятикратный обладатель «Золотого мяча» со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», публично раскритиковав Эрика тен Хага и руководство клуба. Месяц спустя португалец присоединился к «Аль-Насру» и стал самым высокооплачиваемым игроком на планете, согласившись на зарплату в 177 миллионов фунтов стерлингов в год.

Кажется, сейчас Роналду наслаждается своей жизнью в Саудовской Аравии, но, если ему представится шанс, вряд ли он откажется от возвращения в Европу.

И это может стать возможным благодаря «Баварии» и одному немецкому бизнесмену.

У мюнхенской команды нет финансовых возможностей, чтобы организовать трансфер Роналлду, несмотря на то, что она является топ-клубом, выигравшим Бундеслигу 10 раз подряд.

Но тут в дело вступает бизнесмен Маркус Шон.

По сообщению баварской газеты Abendzeitung, Шон сделал экстраординарное предложение профинансировать переезд португальской суперзвезды.

В электронном письме генеральному директору «Баварии» Оливеру Кану он написал:

«Вполне возможно, что мы могли бы взять на себя обязательства по выплате комиссии за трансфер или покрытию части его заработной платы, превышающей допустимую сумму, если наша компания будет указана в договоре как посредник в сделке».

Взамен Шон хочет процент от дохода от продажи футболок Роналду, если этот переход состоится.

Если «Бавария» решит принять предложение бизнесмена, то это точно может стать одной из величайших трансферных историй всех времен.

Однако сложно представить, что мюнхенцы пойдут на этот шаг, так как агент футболиста уже предлагал им его кандидатуру, но немецкий клуб отказался. Оливер Кан даже комментировал это журналистам:

«Конечно, нашим долгом было рассмотреть, сможет ли он подойти нам. Но у нас есть четкая командная философия».

Тем не менее все могло измениться с тех пор, в «Баварии» сменился главный тренер, и, возможно, Томасу Тухелю может и понравится такое предложение.

Стоит ли мюнхенцам воспользоваться предложением Маркуса Шона?