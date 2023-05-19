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Для «Реала» сезон еще не завершен – осталось незаконченное дело. «Мадрид» намерен подпортить успех «Барсы»

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Футбол Футбол

Мадридский «Реал» завершает сезон только с одним большим трофеем – Кубком Испании. Защитить Лигу чемпионов и Ла Лигу не получилось, но Diario AS уверяет, что у мадридцев осталась мотивация подпортить сезон «Барселоне». Вернее, только Роберту Левандовскому.

Сообщается, что «Реал» сделает все, чтобы помочь Кариму Бензема забрать «Золотую бутсу» Ла Лиги. За 4 матча до конца чемпионата у Бензема 17 мячей, у Левандовского – 21.

Если отбросить «Реал Сосьедад», то в последних четырех матчах у «Барселоны» не будет серьезных соперников.У Бензема календарь посложнее: придется забивать «Севилье» и «Атлетико».

Задача обогнать Левандовского выглядит действительно сложной, особенно учитывая, что Роберт не лежит в лазарете. Тем не менее, за гонкой бомбардиров будет интересно понаблюдать.

Lewandowski and Benzema can't be relied upon for the next few years"

21 комментарий

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Илья Манахов
Так у ла лиги же не бутса, а трофей пичичи, нет ?
+23
0
+23
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Alexlagodny
Ответ Бехзод Арипов
У Реала суперкубок Европы , кчм и кубок Испании
У Барсы на кубок Гампера соперники серьезнее, чем у Реала на клубном чемпионате мира 🤣🤣😂
+23
-3
+20
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Руслан Узденов
Какой-то странный пост, если честно. Я бы понял его, если бы Карим с поляком шли вровень, а у потерявшей мотивацию Барсы, остались бы матчи с топами. А тут Роберт опережает Француза на 4 мяча и календарь проще, а Реал типа планирует подпортить.
+14
-3
+11
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Безымянный болельщик
За 4 тура до конца у одного 17, а у другого 21 гол.
Мда, по сравнению с Месси и Кришем бомбардиры с Али-экспресса)
+6
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Kenzhetay Maksat
НЕ завершен
+5
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Абдул Абакаев
значит будут ещё больше пенок Карима
+5
-1
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Фируз Фирдавсзода
Лёва по любому станет лучшим бомбардиром
+4
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Серж Папанов
Ответ Бехзод Арипов
У Реала суперкубок Европы , кчм и кубок Испании
Это прошлом сезоне 21-22 сезон
+6
-4
+2
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predMBAPPE
Ответ Илья Манахов
Так у ла лиги же не бутса, а трофей пичичи, нет ?
Видимо заказали 10 пенальти)
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Alexlagodny
А Мадрид способен на что либо еще кроме как нагадить? ))
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Scouser
Ответ Kenzhetay Maksat
НЕ завершен
судя по всему завершен. 4 гола от Роберта не верится
+2
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_Amelina_ Landau
Ответ Серж Папанов
Это прошлом сезоне 21-22 сезон
У тебя как там с головой? Суперкубок Европы - официальный футбольный турнир - открывающий европейский сезон. В данном случае 22-23!!! Клубный чемпионат мира проводится по завершению европейского сезона (определяется участник - победитель ЛЧ) и приходит в следующий сезон. В феврале 2023 года проведен...какой 21-22??? Я в шоке с такого мышления! Сайт ФИФА и УЕФА открой, неуч!
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Extrim
Ответ Серж Папанов
Это прошлом сезоне 21-22 сезон
В каком прошлом?) Супер кубок европы в начале этого сезона выиграли , а клубный ЧМ даже в этом календарном году
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Gulshat Kurbanova
Уже 22))
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Kaloyan Yalamov
Будут зарабатывать пенальти командой и надеяться, что Карим не будет их пропускать ))
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Butrymovich Mikalai
надо больше пенальти))))
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Виктор Кашшаи
Если это так, то подтверждает комплексы у реала перед Великой Барсой
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ЧИКО
Это сам товарищ писатель придумал… наверно Ромеро сбой дал в информации и товарищи писатели остались без воздуха… вот и пришлось самому сочинять….
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Bazilic
Типичный Бензема вернулся
Если у него есть конкуренты ( Роналду, Месси, а теперь Лева), то он вечно позади
Только в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром, так как без конкурента играл
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