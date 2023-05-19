21 комментарий

Мадридский «Реал» завершает сезон только с одним большим трофеем – Кубком Испании. Защитить Лигу чемпионов и Ла Лигу не получилось, но Diario AS уверяет, что у мадридцев осталась мотивация подпортить сезон «Барселоне». Вернее, только Роберту Левандовскому.

Сообщается, что «Реал» сделает все, чтобы помочь Кариму Бензема забрать «Золотую бутсу» Ла Лиги. За 4 матча до конца чемпионата у Бензема 17 мячей, у Левандовского – 21.

Если отбросить «Реал Сосьедад», то в последних четырех матчах у «Барселоны» не будет серьезных соперников.У Бензема календарь посложнее: придется забивать «Севилье» и «Атлетико».

Задача обогнать Левандовского выглядит действительно сложной, особенно учитывая, что Роберт не лежит в лазарете. Тем не менее, за гонкой бомбардиров будет интересно понаблюдать.