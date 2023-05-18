8 комментариев

А ведь она работает.

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Рома» Жозе Моуринью сыграла вничью с «Байером» (0:0), что позволило ей выйти в финал. Первая игра завершилась минимальной победой джалоросси, потому команде нужно было просто не пропустить. Любая команда Моуринью знает, как это сделать.

За весь матч итальянцы нанесли всего один удар в створ, что дало им 0,03 xG. Ближе к концу игры игроки «Ромы» часто оказывались на газоне, тянули время и делали вид, что у них судороги.

Такое поведение и тактика не понравились представителям «Байера». Вот что сказал в интервью The Athletic спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес: «Они [Рома] нарушали ритм игры при каждом удобном случае. После каждого нашего действия кто-то из игроков падал на землю и выглядел так, будто его уже нужно уносить. Это, конечно, тактика. Судья не виноват, что кто-то постоянно падал».

«Мы много говорили о чистом игровом времени и видели, что на чемпионате мира даже обычные игры длились 100 минут. Судья должен был сказать им: «Если вы не прекратите, то мы будем играть еще 20 минут». Но он не сделал этого. Он позволил им вывести нас из себя. Теперь все наши болельщики желают «Севилье» удачи в финале. Печально, что такие вещи вознаграждаются».

Хавбек «Байера» Надим Амири поддержал своего руководителя: «Мы не заслужили того, чтобы нас выбила команда, которой неинтересен футбол. Я не могу поверить в такую наглость, которую они показали сегодня и в Риме».

Несмотря на то, что поведение игроков «Ромы» действительно можно осудить и покритиковать, но за две игры «Байеру» не удалось забить ни единого гола. При всех 23 попытках нанести удар в створ ворот, они не выглядели слишком угрожающими.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдет в Будапеште 31 мая 2023 года.