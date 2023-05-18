8 комментариев

«Обидно, когда тебя выбивает команда, которой не интересен футбол». «Байер» недоволен тактикой Моуринью
А ведь она работает.
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Рома» Жозе Моуринью сыграла вничью с «Байером» (0:0), что позволило ей выйти в финал. Первая игра завершилась минимальной победой джалоросси, потому команде нужно было просто не пропустить. Любая команда Моуринью знает, как это сделать.
За весь матч итальянцы нанесли всего один удар в створ, что дало им 0,03 xG. Ближе к концу игры игроки «Ромы» часто оказывались на газоне, тянули время и делали вид, что у них судороги.
Такое поведение и тактика не понравились представителям «Байера». Вот что сказал в интервью The Athletic спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес: «Они [Рома] нарушали ритм игры при каждом удобном случае. После каждого нашего действия кто-то из игроков падал на землю и выглядел так, будто его уже нужно уносить. Это, конечно, тактика. Судья не виноват, что кто-то постоянно падал».
«Мы много говорили о чистом игровом времени и видели, что на чемпионате мира даже обычные игры длились 100 минут. Судья должен был сказать им: «Если вы не прекратите, то мы будем играть еще 20 минут». Но он не сделал этого. Он позволил им вывести нас из себя. Теперь все наши болельщики желают «Севилье» удачи в финале. Печально, что такие вещи вознаграждаются».
Хавбек «Байера» Надим Амири поддержал своего руководителя: «Мы не заслужили того, чтобы нас выбила команда, которой неинтересен футбол. Я не могу поверить в такую наглость, которую они показали сегодня и в Риме».
Несмотря на то, что поведение игроков «Ромы» действительно можно осудить и покритиковать, но за две игры «Байеру» не удалось забить ни единого гола. При всех 23 попытках нанести удар в створ ворот, они не выглядели слишком угрожающими.
Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдет в Будапеште 31 мая 2023 года.
36:35 Нырок Азмуна
37:00 Симуляция Паласиос
43:45 Нырок Инкапье
52:30 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
62:21 Имитация падения Паласиоса, чтобы судья остановил игру и свистнул
79:04 Нырок Та
92:36 Грубое нарушение, нет второй желтой и удаления Диаби
Они сами не играли в футбол. Они ломали игроков Ромы весь матч, держу в курсе. Рома играла, чисто никаких симуляций и задержек времени не было, пересматривайте матч. Я не понимаю к чему это вранье и почему это происходит. Челик упал - его и заменили, потому что его сломали. Манчини вообще упал из-за судорог когда замена была у Байера, и когда она произошла - встал и играл. + Судья добавил 10 минут(весь матч бегали, никто не валялся, но добавил 10 минут...) Если и валялся кто-то, то это было максимум 5 секунд не больше