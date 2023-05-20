17 комментариев

Объявлена ​​команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23. В состав из 15-ти человек вошли пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала».

Любопытно, что в сборную лучших не попали Родриго и Араухо, которые весь год радуют поклонников своих клубов.

Команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23

Вратарь : Тер Стеген («Барселона»).

Защита : Молина («Атлетико»), Милитао («Реал»), Бальде («Барселона»), Кунде («Барселона»).

Полузащита : Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барселона»), Модрич («Реал»).

Нападение : Антуан Гризманн («Атлетико»), Бензема («Реал»), Левандовски («Барселона»), Винисиус («Реал»).

Игроки «Барселоны» уже получили свои награды.

Как вам такой состав? Кого бы вы убрали из команды сильнейших, а кого, напротив, добавили бы? Делитесь мнением в комментариях!