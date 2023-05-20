17 комментариев

Названа команда сезона Ла Лиги в FIFA 23. В состав попало одинаковое количество игроков «Барсы» и «Реала»
Объявлена команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23. В состав из 15-ти человек вошли пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала».
Любопытно, что в сборную лучших не попали Родриго и Араухо, которые весь год радуют поклонников своих клубов.
Команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23
Вратарь: Тер Стеген («Барселона»).
Защита: Молина («Атлетико»), Милитао («Реал»), Бальде («Барселона»), Кунде («Барселона»).
Полузащита: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барселона»), Модрич («Реал»).
Нападение: Антуан Гризманн («Атлетико»), Бензема («Реал»), Левандовски («Барселона»), Винисиус («Реал»).
Игроки «Барселоны» уже получили свои награды.
Как вам такой состав? Кого бы вы убрали из команды сильнейших, а кого, напротив, добавили бы? Делитесь мнением в комментариях!
Кроос, который провел шикарный старт и тащил на своем горбу Реал и который в целом провел сезон лучше Модрича хотя бы, плюс Араухо, лучший в защите Барсы, благодаря которому они засушили столько матчей, оба - мимо?!
Но а из этих карточек можно отметить Феде - просто шикарная стата для ЦП!