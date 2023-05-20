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Названа команда сезона Ла Лиги в FIFA 23. В состав попало одинаковое количество игроков «Барсы» и «Реала»

Карим Бензема Карим Бензема
Атлетико Атлетико
Реал Мадрид Реал Мадрид
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Лука Модрич Лука Модрич
Педри Педри
Жюль Кунде Жюль Кунде
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Объявлена ​​команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23. В состав из 15-ти человек вошли пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала».

Любопытно, что в сборную лучших не попали Родриго и Араухо, которые весь год радуют поклонников своих клубов.

Команда сезона 2022/23 Ла Лиги в FIFA 23

Вратарь: Тер Стеген («Барселона»).

Защита: Молина («Атлетико»), Милитао («Реал»), Бальде («Барселона»), Кунде («Барселона»).

Полузащита: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барселона»), Модрич («Реал»).

Нападение: Антуан Гризманн («Атлетико»), Бензема («Реал»), Левандовски («Барселона»), Винисиус («Реал»).

Игроки «Барселоны» уже получили свои награды.

Как вам такой состав? Кого бы вы убрали из команды сильнейших, а кого, напротив, добавили бы? Делитесь мнением в комментариях!

17 комментариев

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Рома Голованов
контора клоунов. есть милитао, нету Араухо
+64
-4
+60
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Harut Hovsepyan
Тотальный бред!

Кроос, который провел шикарный старт и тащил на своем горбу Реал и который в целом провел сезон лучше Модрича хотя бы, плюс Араухо, лучший в защите Барсы, благодаря которому они засушили столько матчей, оба - мимо?!

Но а из этих карточек можно отметить Феде - просто шикарная стата для ЦП!
+19
-1
+18
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Итачи Учиха
Рафинья, Араухо, Аспас, Милитао, Ле Норман, Кубо, Пару Торрес, Карраско? Зато из Мадрида напихали полсостава))
+14
-3
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Никита Мальковский
почему ФИФА так сильно не любят Араухо?
+9
-1
+8
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Tristan...
Чего ***? Где лучший защитник Примеры - Араухо?
+8
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+8
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RUSLAN USMANKULYYEW
вчем крутость Милитао? кто может объяснить?
+3
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Dr.Livsi
Араухо 🗣️
+2
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messi_leo
Ладно Кристенсена не включили, хотя благодаря этой тройке Араухо, Кристенсен, Кунде + Бальде и тер Штеген, пропустили настолько мало, но не включать Араухо - просто позор. Также не понятно где Гави, Кроос? А где Рафинья, благодаря которому столько побед было, но зато включен Гризман.
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Bob Ganiev
ахаха
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Нефанатик
Что там делает Милитао? В современном футболе не важно какое ты г..но, главное что бы пиар машина работала. Милитао просто ни о чем в этом сезоне, 4 привоза в одном лишь матче с Жироной и это футбольное недоразумение в команде года)))
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DHARMA Initiative
Давно уже не играю в это днище... И вам не советую, это на футбол похоже только по картинке, все
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OMG Danila
Ответ Рома Голованов
контора клоунов. есть милитао, нету Араухо
На место мадридского бревна лучше бы был Дембеле
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Альберт Акчурин
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
вчем крутость Милитао? кто может объяснить?
Жвачку жуёт круто
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