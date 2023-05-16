Владельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни много сделали не только для футбольного клуба, но и для общества.

Команда недавно была переведена во вторую лигу после потрясающего сезона, в котором они поднялись на вершину рейтинга Национальной лиги. Но влияние голливудских звезд на клуб выходит за рамки результатов на поле.

Ранее в этом году мать игрока ФК «Юнайтед оф Рексхэм» U12 разместила в сети обращение с призывом собрать деньги на новую форму. Кейли Бартон поставил цель собрать 480 фунтов, которые можно было бы потратить на новые комплекты для всей команды.

Райан Рэйнольдс перевел средства в тройном размере – 1600 фунтов.

Председатель и основатель «Юнайтед оф Рексхэм» Эндрю Раско сказал, что пожертвование поддержало клуб и дало детям «надежду на будущее».

Актер ответил Раско в Twitter: «Мне приятно быть маленькой частью футбола в Рексхэме…будь это твой клуб или мой».

Ну как можно не любить этого парня?