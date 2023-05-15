Скандал разгорается все сильнее.

В минувшие выходные в чемпионате Франции игроки надевали радужные футболки в рамках акции против гомофобии. Ранее стало известно, что защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку перед матчем Лиги 2, его не включили в состав на игру с «Сошо».

По данным La Dépêche, об отказе от акции тренера «Тулузы» Филиппа Монтанье уведомили пять футболистов – марокканец Закария Абухляль, французы Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Коста, а также босниец Саид Хамулич.

Полузащитник Закария Абухляль так прокомментировал отказ надевать радужную майку:

«Я принял решение не участвовать в сегодняшнем матче. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я с огромным уважением отношусь к каждому человеку, не осуждая его личные предпочтения, пол, религию или прошлое. Таков мой принцип. Уважение – это вещь, которую я высоко ценю. Это относится не только к другим, но и к моим собственным убеждениям. Я не думаю, что подхожу для участия в этой кампании. Я искренне надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением. Это единственное, о чем я прошу».

В мае прошлого года хавбек «ПСЖ» Идрисса Гуйе, ныне выступающий за «Эвертон», отказался поддержать акцию по борьбе с дискриминацией. По информации RMC Sport, полузащитник не захотел играть с «Монпелье» (4:0) в футболке с шестицветным номером – в такой форме команды Лиги 1 выходили на поле в честь Международного дня борьбы с ЛГБТ-фобией.

Гуйе был включен в предварительную заявку на матч, но в итоге в состав не попал. Отмечается, что за год до этого ситуация была схожая: он пропустил игру с «Реймсом», официальная причина – проблемы с желудком.

Спустя несколько дней после скандала в матче «Тулузы» некоторые правозащитник обвинили Абухляля и Гуйе в двуличии, опубликовав фото игроков в форме их нынешних клубов.

Игрокам вменяют, что они помнят про свою религию и принципы в случае с радужными футболками, и забывают о них, когда речь идет о производителе алкоголя (спонсор «Эвертона») и букмекерских конторах («Тулузу» спонсирует известный букмекер, чье название изображено на лицевой части футболки).