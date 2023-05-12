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«Рексхэм» получит 17 млн фунтов перед возвращением в профессиональный футбол

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«Рексхэм» должен получить выплату в размере 17 миллионов фунтов от правительства перед возвращением во вторую лигу в следующем сезоне.

В прошлом месяце валлийский клуб впервые за 15 лет добился возвращения в Английскую футбольную лигу после победы над «Борхэм Вуд» в последнем туре Национальной лиги.

После повышения игроки «Рексхэма» отправились в Лас-Вегас в праздничную поездку, которую полностью оплатили голливудские владельцы клуба Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни.

Теперь сами владельцы намерены получить финансовую помощь и улучшить инфраструктуру клуба. Согласно The Times, «Рексхэм» получит финансирование для улучшения своего домашнего стадиона «Ипподром».

Планируется увеличить вместимость стадиона с 10 711 до 16 000, что превысит вместимость стадиона команды Премьер-лиги «Борнмут».

Стадион «Рексхэма» должен принять свой первый международный матч в октябре – товарищескую встречу между Уэльсом и Гибралтаром.

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