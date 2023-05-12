Мичу.

Кто-то помнит его, как добротного игрока «Сельты» и «Райо Вальекано», а для кого-то это испанский монстр из «Суонси». А вообще-то это Мичу, который неожиданно завершил карьеру в 31 год.

Помните сезон 2012/13, где Мичу забил 22 гола во всех соревнованиях, а «Суонси» финишировал девятым в АПЛ и выиграл Кубок лиги? И Мичу помнит. Помнит и любит.

«Я думал, что гостевые победы в Премьер-лиге были очень трудными, но точно не моя первая игра!

Я забил два мяча и отдал голевую передачу. Для меня это была мечта. Во втором матче мы обыграли дома «Вест Хэм» со счетом 3:0, так что мои первые две игры были потрясающими.

Я был очень счастлив там. Мой первый год в «Суонси» был потрясающим, мы выиграли Кубок лиги на «Уэмбли». Я думаю, что это был лучший год в моей карьере.

У нас была очень хорошая команда. Уэйн Раутледж придавал нам много скорости. У «Суонси» был свой стиль в течение многих лет. Леон Бриттон был потрясающим игроком, а во втором сезоне у нас также появились Джонджо Шелви. Эшли Уильямс, Натан Дайер, Уэйн Раутледж и Джонатан Де Гузман, который играл в испанской лиге.

Я думаю, что английский футбол намного сложнее испанского.

Испанский – это больше техника, а Премьер-лига была жесткой, тяжелой игрой. Столько скорости, столько силы. Для меня Премьер-лига – самая жесткая лига в мире», – сказал Мичу.

Мичу закончил карьеру в 31 год из-за обострившихся проблем с лодыжкой. Он сделал уже пять операций, но все еще ежедневно просыпается с болью в правой лодыжке.

«Я плохо сплю. У меня так много боли. У меня есть ребенок, которому пять лет, я играю с ним в парке и чувствую сильную боль. Это длится уже много лет.

Однажды мне сказали, что моя лодыжка – это лодыжка 90-летнего старика», – добавил Мичу.

Я очень счастлив от того, что решился закончить карьеру. Я чувствую себя счастливым парнем, потому что все еще работаю в сфере футбола. Это моя жизнь (с).