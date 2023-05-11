Росс Баркли неожиданно оказался в команде из пяти человек, которую выбрал Ройстон Дренте, игравший с несколькими обладателями Золотого мяча.

Дренте провел 65 матчей за «Реал Мадрид» с целым рядом талантов мирового уровня. Он делил раздевалку с Криштиану Роналду, Кака, Каримом Бензема, Месутом Озилом и Гонсало Игуаином.

Но ни одного из пятерых Дренте не включил в число лучших футболистов, с которыми ему довелось играть. Вместо этого он отметил Баркли, с которым познакомился во время аренды в «Эвертоне» в сезоне 2011/12.

Тогда Баркли был совсем юным игроком и провел всего девять матчей во всех соревнованиях, в том числе шесть в Премьер-лиге. Но он явно произвел впечатление на Дренте.

«Первое имя, которое я назову, без сомнения, Пепе», — цитирует Дренте The Sun.

«Этот парень сумасшедший. Он тот, кого ты хочешь видеть в своей команде - это точно. Никто не хочет играть против него!».

«В воротах должен быть Икер Касильяс. Очевидно, что он один из лучших вратарей в истории, но он также отлично играл с мячом».

«Я выберу себя в полузащите, а Робиньо в атаке – он невероятный. Еще я поставлю в полузащиту Росса Баркли. Мне нравилось играть с Россом в «Эвертоне», мне нравилось в нем все. Он был таким сильным, быстрым, технически одаренным и таким хорошим парнем».

«Россу было всего 18 лет. Однако даже в этом возрасте мы все могли видеть, каким особенным он игроком он будет. Жаль, что у него не все сложилось».