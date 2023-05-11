Повязка на правой руке стала неотъемлемой деталью образа Бензема. В 2019 году Карим сломал палец, француз долго отказывался от операции, чтобы не пропускать важные матчи «Мадрида», а потому выходил на поле со специальным бандажом.

С тех пор Карим успел завоевать несколько титулов с «Реалом» и наконец взять заслуженный «Золотой мяч». Нападающий до сих пор играет с бондажом.

Недавно с похожей повязкой на поле начал выходить Душан Влахович. Игрок «Ювентуса» провел уже два матча с повязкой, в обеих встречах серб забил, хотя до этого он не мог отличиться в Серии А несколько месяцев.

В соцсетях фанаты предположили, что Влахович украл голевую удачу у Бензема. Пользователь под ником Jjuli написал в Твиттере:

«С тех пор, как Влахович начал носить повязку на руке: Душан – 2 матча и 2 гола; Бензема – 2 матча и 0 голов. Чувак украл у Карима суперспособности!»

А вот что пишут другие фанаты:

💭 «После гола Влаховича в ворота «Лечче» я просто надеюсь, что Душан до конца карьеры будет играть с этой повязкой».

💭 «Бензема с бандажом, Осимхен со своей маской, теперь еще и Влахович! Тут точно есть какой-то подвох».

💭 «Так, теперь нужно нацепить на ногу Алекса Сандро какую-нибудь повязку. Вдруг поможет?»

Правдива ли теория болельщиков мы узнаем совсем скоро. Влахович попал в стартовый состав «Ювентуса» на матч против «Севильи».

Сумеет ли Душан забить в полуфинале Лиги Европы? А как вы относитесь к футбольным суевериям?