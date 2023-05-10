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🤔VAR отменил пенальти на Лаутаро Мартинесе в ворота «Милана». Мнения фанатов разделились

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Было ли нарушение?

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» нерадзурри удалось забить два быстрых мяча. Счет мог бы быть крупнее, если бы на 31-й минуте испанский арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти. Он это сделал, но вмешался VAR, пригласил судью к монитору и решение поменялось.

Лаутаро Мартинес входил в штрафную, движением уложил на газон Томори, а затем рухнул на газон после контакта с Симоном Кьером.

На замедленном повторе видно, что датчанин касается аргентинца, но достаточно ли такого, чтобы оказаться на газоне? Мнение болельщиков разделилось.

💭 Как можно было отменить свое первоначальное решение − ума не приложу.

💭 Никакого пенальти! Желтая за нырок.

💭 Макманаман и Фердинанд утверждают, что это пенальти. Как оно могло быть, ведь его даже не коснулись.

💭 Чистый пенальти, не о чем говорить.

А вы как думаете, был ли пенальти на Лаутаро Мартинесе? Пишите в комментариях.

10 комментариев

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giant
Ответ Злой Руся
С каких пор перестали давать карточки за симуляцию ? Я как то упустил этот момент
А Вы внимательно посмотрите фото номер 2. Можете даже увеличить. Там четко видно что Кьяер придерживал рукой плюс ещё и сзади чуть в ногу играл. Да, это не пенальти, но сказать что Лаутаро упал от прикосновения воздуха нельзя - значит не симуляция.
+8
-1
+7
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Злой Руся
С каких пор перестали давать карточки за симуляцию ? Я как то упустил этот момент
+8
-4
+4
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Godare88
Ответ Злой Руся
С каких пор перестали давать карточки за симуляцию ? Я как то упустил этот момент
да судья сегодня вообще дичь творил, не знаю где такого отрыли!
+4
-2
+2
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giant
Ответ Злой Руся
А Вы уважаемый ещё раз прочитайте мой комментарий , и посмотрите на него не в контексте к Лоутару. Я бы и Жиру выдал карточку , который падал и криврялся в штрафной Интера))
Ваш комментарий в рамках статьи про "пенальти" на Лаутаро и без дополнительных пояснений читается однозначно.
+1
0
+1
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Jon Snow
Ответ Godare88
да судья сегодня вообще дичь творил, не знаю где такого отрыли!
В лалиге таких каждый первый)
0
0
0
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