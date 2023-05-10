10 комментариев

Было ли нарушение?

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» нерадзурри удалось забить два быстрых мяча. Счет мог бы быть крупнее, если бы на 31-й минуте испанский арбитр Хесус Хиль Мансано поставил пенальти. Он это сделал, но вмешался VAR, пригласил судью к монитору и решение поменялось.

Лаутаро Мартинес входил в штрафную, движением уложил на газон Томори, а затем рухнул на газон после контакта с Симоном Кьером.

На замедленном повторе видно, что датчанин касается аргентинца, но достаточно ли такого, чтобы оказаться на газоне? Мнение болельщиков разделилось.

💭 Как можно было отменить свое первоначальное решение − ума не приложу.

💭 Никакого пенальти! Желтая за нырок.

💭 Макманаман и Фердинанд утверждают, что это пенальти. Как оно могло быть, ведь его даже не коснулись.

💭 Чистый пенальти, не о чем говорить.

А вы как думаете, был ли пенальти на Лаутаро Мартинесе? Пишите в комментариях.