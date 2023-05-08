9 комментариев

Дани Алвес с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны.

Экс-игроку сборной Бразилии грозит до 12 лет тюрьмы. В интервью мадридской ежедневной газете As сокамерник Алвеса рассказал некоторые подробности тюремной жизни защитника.

По словам мужчины, Дани регулярно подвергается оскорблениям со стороны других заключенных:

«В столовой некоторые грубые люди кричат на него, называют насильником и гомосексуалом. Он не выходит на улицу, но иногда ходит в спортзал. Обычно он остается в своей камере или сидит в комнате, где стоит телевизор, и смотрит его».

Сокамерник Алвеса также отметил, что футболист сильно похудел:

«Он очень похудел и стал таким грустным. Он ведь ест ту же бурду, что дают нам».

В суде Дани частенько меняет свои показания. Защита бразильца просит о предварительном освобождении, а защита жертвы выступает против досрочного освобождения игрока из-под стражи.

Разбирательство продолжается.