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Сокамерник Алвеса рассказал, что в тюрьме игрок сильно похудел. У Дани не складываются отношения с другими заключенными

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Дани Алвес с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны.

Экс-игроку сборной Бразилии грозит до 12 лет тюрьмы. В интервью мадридской ежедневной газете As сокамерник Алвеса рассказал некоторые подробности тюремной жизни защитника.

По словам мужчины, Дани регулярно подвергается оскорблениям со стороны других заключенных:

«В столовой некоторые грубые люди кричат на него, называют насильником и гомосексуалом. Он не выходит на улицу, но иногда ходит в спортзал. Обычно он остается в своей камере или сидит в комнате, где стоит телевизор, и смотрит его».

Сокамерник Алвеса также отметил, что футболист сильно похудел:

«Он очень похудел и стал таким грустным. Он ведь ест ту же бурду, что дают нам».

В суде Дани частенько меняет свои показания. Защита бразильца просит о предварительном освобождении, а защита жертвы выступает против досрочного освобождения игрока из-под стражи.

Разбирательство продолжается.

9 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Вешай плакат с Ритой Хейворт в камеру
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Alexandr Sokolov
А должны были?
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MITYAI
Сам виноват..
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Tsar (Omsk)
Ну так, статья не авторитетная
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
А почему взяли интервью у сокамерника?
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Més que un Max
Сокамерник Алвеса: "Я сидел в туалете, и тут вдруг заходит Дани..."
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Arkadios Avgitidis
Ответ Tsar (Omsk)
Ну так, статья не авторитетная
ну так,и Алвес, не вор авторитетный)
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Arkadios Avgitidis
Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
А почему взяли интервью у сокамерника?
это последний,кто остался из окружения Алвеса)
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