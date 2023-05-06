В 2022 году Яспер Силлесен уехал из Ла Лиги в чемпионат Нидерландов, и после этого мелькает в инфополе только с негативной стороны. В начале 2023-го Силлессен скандально расстался с девушкой, а в субботу пропустил неприятный мяч.

Его «НЕК» идет на 10-м месте, но вчера проиграл 2-3 «Херенвену», и теперь рискует свалиться еще ниже. Один из пропущенных выдался ну очень неловким – Силлесен подумал, что мяч летит мимо ворот: поднял руки, обернулся – а мяч уже в воротах.

Яспер схватился за голову, бился о штангу – и его можно понять.