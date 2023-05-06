Гаспачо
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😱😱😱 Ух, Силлессен пустил ну очень неловкий мяч. Бился о штангу и хватался за голову

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В 2022 году Яспер Силлесен уехал из Ла Лиги в чемпионат Нидерландов, и после этого мелькает в инфополе только с негативной стороны. В начале 2023-го Силлессен скандально расстался с девушкой, а в субботу пропустил неприятный мяч.

Его «НЕК» идет на 10-м месте, но вчера проиграл 2-3 «Херенвену», и теперь рискует свалиться еще ниже. Один из пропущенных выдался ну очень неловким – Силлесен подумал, что мяч летит мимо ворот: поднял руки, обернулся – а мяч уже в воротах.

Яспер схватился за голову, бился о штангу – и его можно понять.

3 комментария

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Cannabioz
Надо было брать, но он решил что мяч пролетит мимо ворот. Ну что, бывает. В какую нибудь нарезку тупейших ошибок в футболе на ютубе вряд ли попадет
+3
0
+3
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Орбит с корицей
Да ладно. Не такой уж и неловкий. Бывало и хуже
+2
0
+2
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