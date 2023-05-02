Есть ли в его словах истина?

Экс-полузащитник «Аль-Насра» высмеял Криштиану Роналду за празднование его гола в последнем матче.

Когда звездный нападающий присоединился к саудовскому клубу, многие болельщики ожидали, что он будет демонстрировать свои таланты от матча к матчу, однако пока его игру вряд ли можно назвать стабильной. У него, безусловно, были моменты славы, как когда он забил блестящий штрафной в прошлом месяце, но в последнее время критика в его адрес звучит значительно чаще комплиментов.

Например, после матча с «Аль-Раэдом», когда команда Роналду победила со счетом 4:0, а сам португалец забил первый гол, Адриан Межеевский, бывший игрок «Аль-Насра», приложил Криштиану за чрезмерно бурное празднование. Он написал в своих соцсетях:

«Тот момент, когда вы проиграли Суперкубок, вылетели из полуфинала Кубка чемпионов, проиграли в дерби «Хилалю», что означает потерю чемпионства на 99%, но ты забил «Аль-Раэду», и твоя команда выиграла со счетом 4:0».

До конца чемпионата в Саудовской Аравии осталось всего пять игр, при этом «Аль-Наср» на три очка отстает от лидера таблицы «Аль-Иттихад», у которого притом есть еще игра в запасе.