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🦨😮‍💨 «Холанд не уважает соперников. Он пукал каждый раз, когда мы к нему приближались». Леон Горетцка пожаловался на норвежца за метеоризм

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Пеп - гений?

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка пожаловался на метериозм Эрлинга Холанда, заявив, что нападающий «Сити» не уважает соперников.

«Холанд не уважает соперника или футбол. Он пукал каждый раз, когда мы подходили к нему. Он делал это постоянно», - заявил немецкий футболист.

Любители футбола разобрались в ситуации, обнаружив любопытные кадры с матча «Бавария» - «Ман Сити».

Отличный прием для деморализации соперника, согласны?

14 комментариев

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Ahmet Sahetmyradow
Прикол года😂😂😂😂
+9
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Bahmut
— Чтоб мне пусто было! … У Холанда — газы.
— Поподробнее: какие газы, маркировка, производные?
— Газы — сугубо удушливые. Производные: копчёная колбаса, сыр «Волна», лимонад «Колокольчик». Срок годности истёк! Как в штрафную зайдет — полчаса зайти невозможно: глаза режет!
+7
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+7
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illusion_07
Эрлинг Пукки
+4
0
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d_mon_spb
Спортс ру знает чем порадовать своих преданных читателей..
+2
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Даниил Кораблёв
Где-то в правилах по это написано?
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dedushka
Тоже небось, как Видич, горохом злоупотребляет)
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Владислав Бегагаев
Мерзость
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Stanislav Alekhin
Наоборот, в Норвегии это проявление высшего уважения.
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dreamstep
Прекрасная тактика, пук это не удар или не словом обидеть, но деморализует))
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kunaguero
Не совсем, судя по фото, Стоунзу и Аканджи тоже досталось
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ман сити фейк
Папины лазаньи помогли
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Дмитрий Гудков
Ну страшно было парню
Ещё и воздухе зависнуть можно чуть дольше
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Ибрахим Тулегенов
Норвежский Пук или человек - Пук
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RaoulDuke
была недавно новость о его пристрастии к молоку (продукт, вызывающий метеоризм):
https://www.sports.ru/football/1115060196-xoland-vylozhil-foto-s-molokom-ya-i-moj-volshebnyj-eliksir.html
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