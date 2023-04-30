14 комментариев

Пеп - гений?

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка пожаловался на метериозм Эрлинга Холанда, заявив, что нападающий «Сити» не уважает соперников.

«Холанд не уважает соперника или футбол. Он пукал каждый раз, когда мы подходили к нему. Он делал это постоянно», - заявил немецкий футболист.

Любители футбола разобрались в ситуации, обнаружив любопытные кадры с матча «Бавария» - «Ман Сити».

Отличный прием для деморализации соперника, согласны?