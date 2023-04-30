14 комментариев

🦨😮💨 «Холанд не уважает соперников. Он пукал каждый раз, когда мы к нему приближались». Леон Горетцка пожаловался на норвежца за метеоризм
Пеп - гений?
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горетцка пожаловался на метериозм Эрлинга Холанда, заявив, что нападающий «Сити» не уважает соперников.
«Холанд не уважает соперника или футбол. Он пукал каждый раз, когда мы подходили к нему. Он делал это постоянно», - заявил немецкий футболист.
Любители футбола разобрались в ситуации, обнаружив любопытные кадры с матча «Бавария» - «Ман Сити».
Отличный прием для деморализации соперника, согласны?
— Поподробнее: какие газы, маркировка, производные?
— Газы — сугубо удушливые. Производные: копчёная колбаса, сыр «Волна», лимонад «Колокольчик». Срок годности истёк! Как в штрафную зайдет — полчаса зайти невозможно: глаза режет!
Ещё и воздухе зависнуть можно чуть дольше
https://www.sports.ru/football/1115060196-xoland-vylozhil-foto-s-molokom-ya-i-moj-volshebnyj-eliksir.html