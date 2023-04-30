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«Мы посмотрели друг на друга и начали смеяться». Дрогба рассказал невероятную историю о Месси

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Дидье Дрогба закончил с футболом еще в 2016-м, но в его карьере так много ярких историй, что некоторые из них выглядят такими же даже в 2023-м.

«Ди Маттео как обычно предоставил нам список лучших бомбардиров команды соперника. Обычно на первых строчках мы видим следующее: Уэйн Руни – 22 гола, Робин ван Перси – 15 голов, и так далее.

Однажды мы встретились с »Барселоной», и когда он составил список бомбардиров, на третьем месте оказался Хави с 14 голами, на втором – Алексис Санчес и Сеск Фабрегас с 15 голами. Но мы все начали смеяться, когда на экране появился лучший бомбардир. Это был Лео Месси с 63 мячами, в том числе 14 – в Лиге чемпионов. 63 гола!

Это было такое сумасшедшее число, что мы посмотрели друг на друга с недоверчивыми лицами и начали смеяться. Что еще мы могли сделать? Я даже сфотографировал количество голов, потому что это было возмутительно».

Drogba : “Messi est meilleur mais ces deux joueurs sont au dessus de lui”

9 комментариев

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Игорь Климов
Лео Месси гений футбола.
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Dilshod Kasimov
тоже в истории
+3
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Dilshod Kasimov
правильно
+2
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CopaAmerica
Футбольный зевс
0
0
0
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Destro7451
Ответ Dilshod Kasimov
если холанд не побьёт рекорд меси
то что случится тогда?
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Destro7451
Ответ Dilshod Kasimov
вы думаете меси останется рекордсменом, и никто не обновит
прекрати, пожалуйста
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Dilshod Kasimov
Ответ Destro7451
прекрати, пожалуйста
хорошо
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