9 комментариев

Дидье Дрогба закончил с футболом еще в 2016-м, но в его карьере так много ярких историй, что некоторые из них выглядят такими же даже в 2023-м.

«Ди Маттео как обычно предоставил нам список лучших бомбардиров команды соперника. Обычно на первых строчках мы видим следующее: Уэйн Руни – 22 гола, Робин ван Перси – 15 голов, и так далее.

Однажды мы встретились с »Барселоной», и когда он составил список бомбардиров, на третьем месте оказался Хави с 14 голами, на втором – Алексис Санчес и Сеск Фабрегас с 15 голами. Но мы все начали смеяться, когда на экране появился лучший бомбардир. Это был Лео Месси с 63 мячами, в том числе 14 – в Лиге чемпионов. 63 гола!

Это было такое сумасшедшее число, что мы посмотрели друг на друга с недоверчивыми лицами и начали смеяться. Что еще мы могли сделать? Я даже сфотографировал количество голов, потому что это было возмутительно».