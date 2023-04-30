Сунп Догг очень любит футбол, но, кажется, еще сильнее он любит победы. «С Бекхэмом мы дружим с начала девяностых. Мы любим одно и то же – мы любим побеждать», – рассказывал рэпер.

Снупи вообще не заморачивается какими-то «противостояниями» и «враждой», поэтому легко может сменить джерси «МЮ» на «Ливерпуль», «Арсенал» – на «Челси», а «Ювентус» – на «Милан». Для болельщиков по всему миру он уже давно превратился в главного «глора».