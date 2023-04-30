Гаспачо
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«Мы с Бекхэмом любим побеждать». Снуп Догг – главный глорихантер среди рэперов. Кажется, он не слышал вообще ни о каких дерби

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Сунп Догг очень любит футбол, но, кажется, еще сильнее он любит победы. «С Бекхэмом мы дружим с начала девяностых. Мы любим одно и то же – мы любим побеждать», – рассказывал рэпер.

Снупи вообще не заморачивается какими-то «противостояниями» и «враждой», поэтому легко может сменить джерси «МЮ» на «Ливерпуль», «Арсенал» – на «Челси», а «Ювентус» – на «Милан». Для болельщиков по всему миру он уже давно превратился в главного «глора».

2 комментария

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wmfrxwf5rq
Если бы он знал о Спортс…
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Санжар Уразбаев
Главное не гольф
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