Расстановка сил могла бы быть совсем другой.

Множество высококлассных нападающих выступает в испанском чемпионате, и они раз за разом поражают болельщиков своим мастерством. Однако результативность некоторых звезд Ла Лиги могла бы быть значительно выше, если бы они не упускали свои большие моменты.

Главным по этому показателю стал Роберт Левандовски, который одновременно является лучшим бомбардиром лиги с 18 голами. Поляк 23 раза не смог воспользоваться отличной возможность забить, причем большинство этих промахов произошло после чемпионата мира в Катаре.

Хоть Левандовски и немного потерял форму во второй половине сезона, это не помешало «Барселоне» удержать первое место в турнирной таблице и стать основным претендентом на завоевание титула.

Роберт оказался единственным представителем каталонцев в рейтинге — остальные девять мест заняты игроками других команд.

Лишь у «Реала» в список попало аж три футболиста, такого нет ни у какого другого клуба.

Карим Бензема занял второе место с 18 упущенными моментами, а Родриго (13) и Винисиус (11) — четвертое и пятое. В сумме они не реализовали 42 шанса, и, возможно, если бы они были чуть менее расточительными, «Мадрид» мог бы вытеснить «Барсу» с вершины таблицы.

Полный топ-10 выглядит так:

Видимо, перед следующим сезоном этим парням придется поработать над своей реализацией.