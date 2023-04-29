Гаспачо
Блог

⚽️❌ Игрок «Барселоны» возглавляет топ по упущенным моментам в Ла Лиге. А «Реал» стал лидером по количеству футболистов в списке

Барселона Барселона
Александр Серлот Александр Серлот
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Клубы Клубы
Иньяки Уильямс Иньяки Уильямс
Жерар Морено Жерар Морено
Яго Аспас Яго Аспас
Борха Майораль Борха Майораль
Альваро Мората Альваро Мората
Футбол Футбол

Расстановка сил могла бы быть совсем другой.

Множество высококлассных нападающих выступает в испанском чемпионате, и они раз за разом поражают болельщиков своим мастерством. Однако результативность некоторых звезд Ла Лиги могла бы быть значительно выше, если бы они не упускали свои большие моменты.

Главным по этому показателю стал Роберт Левандовски, который одновременно является лучшим бомбардиром лиги с 18 голами. Поляк 23 раза не смог воспользоваться отличной возможность забить, причем большинство этих промахов произошло после чемпионата мира в Катаре.

Хоть Левандовски и немного потерял форму во второй половине сезона, это не помешало «Барселоне» удержать первое место в турнирной таблице и стать основным претендентом на завоевание титула.

Роберт оказался единственным представителем каталонцев в рейтинге — остальные девять мест заняты игроками других команд.

Лишь у «Реала» в список попало аж три футболиста, такого нет ни у какого другого клуба.

Карим Бензема занял второе место с 18 упущенными моментами, а Родриго (13) и Винисиус (11) — четвертое и пятое. В сумме они не реализовали 42 шанса, и, возможно, если бы они были чуть менее расточительными, «Мадрид» мог бы вытеснить «Барсу» с вершины таблицы.

Полный топ-10 выглядит так:

Видимо, перед следующим сезоном этим парням придется поработать над своей реализацией.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Роман
Какая-то глупая статистика. Нападающий не может в 100%-ых случаях забивать. Чем больше попыток, тем больше вероятность и забить.
У Нуньеса с Холландом одинаковая стата по упущенным , но есть нюанс
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Какая-то глупая статистика. Нападающий не может в 100%-ых случаях забивать.
Чем больше попыток, тем больше вероятность и забить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Романов Илья
Даже здесь проигрываем Барсе😏
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Dmitrov
Ответ Романов Илья
Даже здесь проигрываем Барсе😏
В лч зато долбите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий