Вы же помните Чичарито?

Хавьер Эрнандес Балькасар неплохо выступал за «МЮ»: за 4 неполных сезона в АПЛ настрелял 37 мячей, съездил в аренду в «Реал» (7 голов в 23 играх), а после забил 28 мячей за 2 сезона в Бундеслиге.

Мексиканец пытался закрепиться в европейских клубах, но в 2020-м уехал в МЛС, и похоже, чувствует себя комфортно – и забивает (35 мячей за 2 последних сезона), и веселит других.

В одном из матчей с «Торонто» к Чичарито подошли соперники и начали беседу – но мексиканец не хотел разговаривать и выбрал неоднозначный способ избежать общения: позвал судью и свалился на газон, скорчившись от боли. Вероятно, выпрашивал карточки соперникам.