Гави снова за свое: поиздевался над «Реалом» после их поражения от «Жироны»
Молодой полузащитник делает такое не в первый раз.
Через несколько минут после того, как «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Жироны» со счетом 2:4, Гави опубликовал в инстаграме фото улыбающегося себя с двумя смайликами.
Многие восприняли это как очевидное издевательство над соперником – кулес в восторге:
🗣 La Noblesse : «Напоминает мне Пике 😍».
🗣 Энди Рэмпейдж : «Отличный план, мальчик 😂».
🗣 Сэм Олу : «Давайте все посмеемся над «Реалом».
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