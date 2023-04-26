Молодой полузащитник делает такое не в первый раз.

Через несколько минут после того, как «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Жироны» со счетом 2:4, Гави опубликовал в инстаграме фото улыбающегося себя с двумя смайликами.

Многие восприняли это как очевидное издевательство над соперником – кулес в восторге:

🗣 La Noblesse : «Напоминает мне Пике 😍».

🗣 Энди Рэмпейдж : «Отличный план, мальчик 😂».

🗣 Сэм Олу : «Давайте все посмеемся над «Реалом».