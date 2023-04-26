Гаспачо
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Гави снова за свое: поиздевался над «Реалом» после их поражения от «Жироны»

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Молодой полузащитник делает такое не в первый раз.

Гави, похоже, издевается над «Мадридом», когда соперники проиграли «Жироне» со счетом 4: 2

Через несколько минут после того, как «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Жироны» со счетом 2:4, Гави опубликовал в инстаграме фото улыбающегося себя с двумя смайликами.

Многие восприняли это как очевидное издевательство над соперником – кулес в восторге:

🗣 La Noblesse : «Напоминает мне Пике 😍».

🗣 Энди Рэмпейдж : «Отличный план, мальчик 😂».

🗣 Сэм Олу : «Давайте все посмеемся над «Реалом».

5 комментариев

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Brigande
Феде , ты знаешь кого подождать после классико в следущий раз )
+10
-2
+8
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Mr-Apelsin Friend
А по итогу Реал заберёт 15 ЛЧ и КК, а Барса продолжит стабильно вылетать в ЛЕ ещё лет 10
+7
-3
+4
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Badinoko
Не заберёт)
В прошлом сезоне также все говорили, итог мы знаем, ЛЧ - это турнир для Мадрида, остальные клубы борются лишь за 2 место
+2
-2
0
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Чороев Султан
Ответ Brigande
Феде , ты знаешь кого подождать после классико в следущий раз )
🤣🤣
0
0
0
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