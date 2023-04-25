Не стареет не только душой.

В феврале 56-летний японец на правах аренды перешел в «Оливейренсе» из второго португальского дивизиона. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Оливейренсе» станет 16-м клубом в карьере хавбека и 5-м зарубежным. Ранее он выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии.

56-летний бывший игрок сборной Японии, дебютировавший в 1986 году, является старейшим активным футболистом в мире.

На выходных опытный нападающий уже дебютировал за португальскую команду второго эшелона «Оливейренсе», выйдя на замену в матче с «Академико Визеу» (4:1).

В результате этого Миура стал самым возрастным футболистом, игравшим в португальском футболе в возрасте 56 лет, одного месяца и 24 дней.

В феврале 2017 года, когда ему исполнилось 50, Миура вышел на поле за «Йокогаму» в матче против «Мацумото Ямаги». В результате он стал самым возрастным игроком, игравшим в профессиональный футбол, побив предыдущий рекорд Стэнли Мэтьюза.

«Я думаю, что [всегда] буду так или иначе участвовать в футболе, — сказал он в 2021 году. — Я не знаю, как долго буду играть. Может быть я закончу завтра, а может быть через два или три года.

Он добавил: «Когда я подписал свой первый профессиональный контракт в Бразилии в возрасте 18 лет, никогда не думал, что буду играть до этого возраста. Я смог сделать это, потому что каждый год отдавал всю свою энергию футболу».