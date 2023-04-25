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Самый возрастной футболист в мире Кадзуйоси Миура дебютировал за свой 16-й клуб в возрасте 56 лет👨‍🦳😱🔥

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Не стареет не только душой.

В феврале 56-летний японец на правах аренды перешел в «Оливейренсе» из второго португальского дивизиона. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Оливейренсе» станет 16-м клубом в карьере хавбека и 5-м зарубежным. Ранее он выступал в Бразилии, Италии, Хорватии и Австралии.

56-летний бывший игрок сборной Японии, дебютировавший в 1986 году, является старейшим активным футболистом в мире.

На выходных опытный нападающий уже дебютировал за португальскую команду второго эшелона «Оливейренсе», выйдя на замену в матче с «Академико Визеу» (4:1).

В результате этого Миура стал самым возрастным футболистом, игравшим в португальском футболе в возрасте 56 лет, одного месяца и 24 дней.

В феврале 2017 года, когда ему исполнилось 50, Миура вышел на поле за «Йокогаму» в матче против «Мацумото Ямаги». В результате он стал самым возрастным игроком, игравшим в профессиональный футбол, побив предыдущий рекорд Стэнли Мэтьюза.

«Я думаю, что [всегда] буду так или иначе участвовать в футболе, — сказал он в 2021 году. — Я не знаю, как долго буду играть. Может быть я закончу завтра, а может быть через два или три года.

Он добавил: «Когда я подписал свой первый профессиональный контракт в Бразилии в возрасте 18 лет, никогда не думал, что буду играть до этого возраста. Я смог сделать это, потому что каждый год отдавал всю свою энергию футболу».

5 комментариев

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Flavius
Молодец мужик
Он потом ещё и тренировать до 105 лет будет
+6
0
+6
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CopaAmerica
некоторые в его возрасте с тросточкой ходят, а он еще бегает))) Кадзуйосимаклауд!
+2
0
+2
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stroozh
Саенко уже бы 2 раза родился-вырос-поиграл в футбол и завершил карьеру за это время)))
0
0
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UnforgivenX2
Ответ Flavius
Молодец мужик Он потом ещё и тренировать до 105 лет будет
как в ФМе :)
0
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