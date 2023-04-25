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«Знает, как ухаживать за женщиной». Итальянская модель рассказала о свидании с Криштиану Роналду на Ибице

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Криштиану Роналду сейчас состоит в отношениях с Джорджиной Родригес, но до этого он был замечен с несколькими женщинами после расставания с супермоделью Ириной Шейк, отношения с которой продлились пять лет. Кристина Буччино утверждает, что ходила на свидание с португальской суперзвездой.

Итальянская модель рассказала о знакомстве с футболистом и отметила, что он умеет ухаживать за женщиной.

«Я приехала в одно место на Ибице, а Криштиану Роналду уже был там. Мы заметили друг друга, наши глаза встретились, а потом он пригласил меня на ужин, как джентльмен. Он отличный парень. Я не могу не признать, что Криштиану Роналду крут. Сначала вы видите только внешнюю оболочку, но потом вы узнаете человека ближе: Криштиану оказался щедрым парнем и настоящим джентльменом, который знает, как ухаживать за женщиной», - откровенничала Кристина с The Sun.

Эти отношения давно в прошлом – сейчас Криштиану воспитывает пятерых детей с Джорджиной Родргигес.  

4 комментария

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Nikolay Kozlov
Криштиану оказался щедрым парнем и настоящим джентльменом, который знает, как ухаживать за женщиной»

Проще говоря, даме перепало немного бабла.
+17
0
+17
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Veles3101
Умеет ухаживать = оказался щедрым. Ясно, понятно.
+6
0
+6
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Игорь Климов
Это очередная неудачная попытка сделать из этого Кринжа7 этакого "мачо", но это уже даже не смешно)
зато у тебя хорошо получается быть местным аленем
+2
-2
0
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