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📸 🎥 Marvel переезжает в Уэльс! Две звезды Голливуда посмотрели матч «Рексхэма», а потом затусили с фанатами

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«Рексхэм», принадлежащий актерам Рейнольдсу и МакЭлхенни, вышел в четвертый дивизион Англии, проведя 15 лет в пятом.

Валлийцы обыграли «Борэм Вуд» и досрочно завоевали повышение в классе. После победы владельцы «Рексхэма» не смогли сдержать слез.

Рейнольдс и МакЭлхенни уделяют серьезное внимание пиару, а сейчас, видимо, решили перевезти в Уэльс весь Голливуд. За игрой «Рексхэма» с трибун следили звезды киновселенной Mаrvel: Джо Руссо – режиссер нескольких частей «Мстителей» и Пол Радд – исполнитель роли человека-муравья.

Мужчины успели отдохнуть в компании фанатов «Рексхэма».

Обританивание голливудских звезд проходит успешно!

2 комментария

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Макс237
подвалы Англии это веселье.
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Sergeev55
Хочется увидеть Рексхэм в игре с топами Англии, хотя бы в Кубке. Вот медийности и шума будет!
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