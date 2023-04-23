«Рексхэм», принадлежащий актерам Рейнольдсу и МакЭлхенни, вышел в четвертый дивизион Англии, проведя 15 лет в пятом.

Валлийцы обыграли «Борэм Вуд» и досрочно завоевали повышение в классе. После победы владельцы «Рексхэма» не смогли сдержать слез.

Рейнольдс и МакЭлхенни уделяют серьезное внимание пиару, а сейчас, видимо, решили перевезти в Уэльс весь Голливуд. За игрой «Рексхэма» с трибун следили звезды киновселенной Mаrvel: Джо Руссо – режиссер нескольких частей «Мстителей» и Пол Радд – исполнитель роли человека-муравья.

Мужчины успели отдохнуть в компании фанатов «Рексхэма».

Обританивание голливудских звезд проходит успешно!