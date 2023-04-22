История могла сложиться иначе.

Исполнительный директор «Рексхэма» Хамфри Кер признался, что на раннем этапе обсуждений покупки футбольного клуба одним из вариантов был «Хартпул», который сейчас играет в четвертом по уровню дивизионе и может оказаться в пятом.

Для изучения потенциального клуба Кер использовал Football Manager. Роб МакЭлхенни загорелся желанием стать владельцем клуба, когда во время пандемии коронавируса смотрел документалку Netflix о «Сандерленде».

«МакЭлхенни сказал мне: «Мы должны сделать это, мы должны купить футбольный клуб». В тот момент я подумал, что это просто разговор об игре во время локдауна, просто два друга болтают о том, чего на самом деле никогда не будет, − рассказал Кер в подкасте Tifo Football. − Но мне настолько было нечего делать, что я залез в Википедию и Football Manager. Как мы знаем, FM − невероятная база данных информации, которую довольно трудно найти где-либо еще. Я выбрал восемь-десять клубов из Национальной лиги, Национальной лиги Севера и Юга и Лиги 2.

Мы рассматривали «Хартпул», говорили о «Мэкклсфилде». У пары клубов еще были проблемы. Мы с самого начала знали, что хотим найти место, которому нужна помощь или которое заслуживает удачи. Некоторые из тех, кого мы смотрели в самом начале, мы быстро отсеяли, потому что они были на окраинах Лондона или Манчестера, или там, где как мы чувствовали, уже есть много возможностей. «Рексхэм» довольно быстро стал лучшим вариантом».

«Хартпулу» и его болельщикам остается только гадать, что могло бы быть, если бы их купили Рейнольдс и МакЭлхенни. Сейчас клуб звезд Голливуда «Рексхэм» находится в одной победе от автоматического повышения в классе.