16 комментариев

Молодого человека не остановило наличие у нее ребенка от первого брака.

Мелисса Сатта – итальянская журналистка, телеведущая и модель.

Жгучая итальянка Мелисса Сатта на протяжении 10 лет регулярно входила в топ самых красивых жен футболистов из-за отношений с Кевином-Принсом Боатенгом.

15 апреля 2014 года у них родился сын Мэддокс-Принс.

Но в конечном счете брак модели и игрока распался, оставив за собой любовь девушки к «Милану».

А недавно стало известно, что 27-летний теннисист Маттео Берреттини, который на 10 лет младше Сатты сделал ей предложение.

Что ж, Маттео, мы все тебя можем понять.