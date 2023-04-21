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Мелисса Сатта в 37 лет развелась с Кевином-Принсом Боатенгом, но недолго оставалась одна: предложение ей сделал 27-летний итальянский теннисист🔥🔥🔥

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Молодого человека не остановило наличие у нее ребенка от первого брака.

Мелисса Сатта – итальянская журналистка, телеведущая и модель.

Жгучая итальянка Мелисса Сатта на протяжении 10 лет регулярно входила в топ самых красивых жен футболистов из-за отношений с Кевином-Принсом Боатенгом.

15 апреля 2014 года у них родился сын Мэддокс-Принс.

Но в конечном счете брак модели и игрока распался, оставив за собой любовь девушки к «Милану».

Cantik Banget! Penampakan Melissa Satta Pakai Jersey Baru AC Milan

А недавно стало известно, что 27-летний теннисист Маттео Берреттини, который на 10 лет младше Сатты сделал ей предложение.

Что ж, Маттео, мы все тебя можем понять.

 

16 комментариев

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Johny111
Они успешные люди, зачем одни и тех же баб юзают. Я думаю много молодых и красивых девушек а не этих охотниц за бабками
+24
-2
+22
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Рокко Сиффредди
Ответ Ярик01
Брать не очень интересную разведенку с прицепом, да еще на 10 лет старше тебя, 37 лет.
детская мечта, наверняка. когда ей было 21, ему только 11)
+17
0
+17
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Ярик01
Брать не очень интересную разведенку с прицепом, да еще на 10 лет старше тебя, 37 лет.
+15
-4
+11
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я Руни купил
Вот тебе и сын маминой подруги - мамку и отхватил!
+7
0
+7
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BOBBYHULL
Ответ Johny111
Они успешные люди, зачем одни и тех же баб юзают. Я думаю много молодых и красивых девушек а не этих охотниц за бабками
Дык, на то они и охотницы, что обычным уже ничего не достается, тут без опыта не обойтись. Видел у нее две звезды наколоты?
+7
0
+7
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lavandil
Ответ Ярик01
Брать не очень интересную разведенку с прицепом, да еще на 10 лет старше тебя, 37 лет.
не очень интересную, это ты как этот вывод сделал? ))
+5
0
+5
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klint
"Что ж, Маттео, мы все тебя можем понять."

Может посочувствовать.
+1
0
+1
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Ivan
сиськи норм
0
0
0
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dzenga 1
С женщиной с которой живешь должно быть интересно в первую очередь! А силикон и ботэкс - это второй план !
0
0
0
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Ярик01
Ответ lavandil
не очень интересную, это ты как этот вывод сделал? ))
О визуальном образе, тут фотографии даны
0
0
0
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lavandil
Ответ lavandil
не очень интересную, это ты как этот вывод сделал? ))
конечно о вкусах не спорят, но мне ( и видимо теннисисту) она показалась очень интересной
0
0
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Eledsul1
Ответ Ярик01
Брать не очень интересную разведенку с прицепом, да еще на 10 лет старше тебя, 37 лет.
Мое личное наблюдение - во многих странах Европы девушки расцветают после тридцати)
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klint
Ответ Ярик01
Брать не очень интересную разведенку с прицепом, да еще на 10 лет старше тебя, 37 лет.
Берреттини совсем себя не ценит
0
0
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klint
Ответ lavandil
не очень интересную, это ты как этот вывод сделал? ))
Любая разведенка - это неликвид
0
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klint
Ответ Johny111
Они успешные люди, зачем одни и тех же баб юзают. Я думаю много молодых и красивых девушек а не этих охотниц за бабками
Люди-то они успешные, но все с вирусной прошивкой
0
0
0
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klint
Ответ я Руни купил
Вот тебе и сын маминой подруги - мамку и отхватил!
Ага, одним выстрелом двух зайцев: бабушку и чужого ребенка
0
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