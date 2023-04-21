16 комментариев

Мелисса Сатта в 37 лет развелась с Кевином-Принсом Боатенгом, но недолго оставалась одна: предложение ей сделал 27-летний итальянский теннисист🔥🔥🔥
Молодого человека не остановило наличие у нее ребенка от первого брака.
Мелисса Сатта – итальянская журналистка, телеведущая и модель.
Жгучая итальянка Мелисса Сатта на протяжении 10 лет регулярно входила в топ самых красивых жен футболистов из-за отношений с Кевином-Принсом Боатенгом.
15 апреля 2014 года у них родился сын Мэддокс-Принс.
Но в конечном счете брак модели и игрока распался, оставив за собой любовь девушки к «Милану».
А недавно стало известно, что 27-летний теннисист Маттео Берреттини, который на 10 лет младше Сатты сделал ей предложение.
Что ж, Маттео, мы все тебя можем понять.
Может посочувствовать.