22 комментария

8 чемпионатов мира, прежде чем снова поднять заветный кубок над головой.

В декабре прошлого года сборная Аргентины в 3-й раз выиграла чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 команда тренера Лионеля Скалони была сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Впервые Аргентина выиграла чемпионат мира в 1978 году, тогда турнир проходил на территории страны. В 1986 году Аргентина повторила успех, а после этого 36 лет не могла добраться до титула.

Это были 8 памятных, но очень сложных чемпионатов мира.