Гаспачо
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От Марадоны к Месси: ФИФА выпустила видео о пути сборной Аргентины к титулу 2022 года – это 36 лет боли в одном видео😱😥🏆

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8 чемпионатов мира, прежде чем снова поднять заветный кубок над головой.

В декабре прошлого года сборная Аргентины в 3-й раз выиграла чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 команда тренера Лионеля Скалони была сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Впервые Аргентина выиграла чемпионат мира в 1978 году, тогда турнир проходил на территории страны. В 1986 году Аргентина повторила успех, а после этого 36 лет не могла добраться до титула.

Это были 8 памятных, но очень сложных чемпионатов мира.

22 комментария

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Denis2403
С улыбкой вспоминаю вручение Кубка великому Лео
+28
-3
+25
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cektor
Лео и кубок созданы друг для друга ! Рад на него ..)
+25
-2
+23
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Игорь Климов
Лео Месси вернул через 36 лет Кубок Чемпионов Мира в Аргентину для всех своих соотечественников!
+15
-3
+12
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Greatest Of All Time
в 36 лет выиграю ЧМ которого 36 лет не выигрывали.
Ушёл Марадона и 3 кубка за 1,5 года. Это как бы Требл за 1,5 года.
+11
0
+11
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Vlad
Как жаль что Марадона не увидел как Лео выйграл Копу, Финалиссиму и Чемпионат мира
+8
0
+8
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Мухаммад Юсупов
Ответ Игорь Климов
Лео Месси вернул через 36 лет Кубок Чемпионов Мира в Аргентину для всех своих соотечественников!
по моему Копу тоже долго не могли выиграть, если память не изменяет около 30 лет
+8
0
+8
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Отец Абду
Ответ Eden Hazard
Это чтоб от того что вытворяет Холанд, бьющий рекорды, отвлечь? А то пока тот зажигает, про Месси в главных в осровном оценки от французских газет и переход в Барселону. Про героически пенальти забывают.
Да не, отвлекают персофанов игрока Аль Насра, чтобы их глаза не мозолились от игры вашего кумира в 169 - лиге:)
+6
0
+6
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CopaAmerica
Кубок мира это кубок всех кубков мира, высший приз в футбольном мире и главная мечта каждого футболиста
+3
0
+3
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Радость Ди Мария
Ответ Мухаммад Юсупов
по моему Копу тоже долго не могли выиграть, если память не изменяет около 30 лет
28 лет. Аргентина - это футбольная пытка=).
+3
0
+3
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Никита Смолов
На матч тв можно посмотреть камеры тренерской скамейки Аргов в финале. Реакции Скалони на голы и финальный свисток , это просто душераздирающи круто и очень радостно за человека)
+2
0
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Фаррух Касимов
Месси был великим,стал величайшим 💪🇦🇷👑
+3
-1
+2
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фан Барсы
Ответ Игорь Лаврушин
Все их чемпионства липовые.78год- подкуп Перу,86-рука бога,ну а тут сами всё видели.
Можно пожалуйста конкретные липовые моменты.
+1
0
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Фаррух Касимов
Ответ CopaAmerica
Кубок мира это кубок всех кубков мира, высший приз в футбольном мире и главная мечта каждого футболиста
каждый рядовой солдат мечтает стать генералом,каждый футболист мечтает быть чемпионом мира.
+1
0
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VERBLYUD
Ответ Радость Ди Мария
Испанцы сделали требл за 4 года.
Все-таки требл - это победы в трех разных турнирах, а Испанцы тогда не выиграли Кубок Конфедерации)
+1
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Игорь Климов
Лео Месси со своими наградами IFFHS 2022 года:
🏆Лучший игрок мира 2022
🏆Лучший плеймейкер мира 2022
🏆Лучший международный бомбардир мира 2022
+1
0
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Hella black
Лёня после Кубка Мира Катар2022 как в песне Гриши Лепса - Я счастливый как никто … ))
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Eden Hazard
Это чтоб от того что вытворяет Холанд, бьющий рекорды, отвлечь? А то пока тот зажигает, про Месси в главных в осровном оценки от французских газет и переход в Барселону. Про героически пенальти забывают.
Как там верблюд?)
0
0
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Радость Ди Мария
Ответ Greatest Of All Time
в 36 лет выиграю ЧМ которого 36 лет не выигрывали. Ушёл Марадона и 3 кубка за 1,5 года. Это как бы Требл за 1,5 года.
Испанцы сделали требл за 4 года.
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gifighter76
Доя Аргентины - 2-е место в 1990-м или 2014-м году - тоже хороший результат. Многие сборные скажут - вообще отличный! И болельщики их поддержат!
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Игорь Климов
Совершенно верно!
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