22 комментария

От Марадоны к Месси: ФИФА выпустила видео о пути сборной Аргентины к титулу 2022 года – это 36 лет боли в одном видео😱😥🏆
8 чемпионатов мира, прежде чем снова поднять заветный кубок над головой.
В декабре прошлого года сборная Аргентины в 3-й раз выиграла чемпионат мира. В финале ЧМ-2022 команда тренера Лионеля Скалони была сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Впервые Аргентина выиграла чемпионат мира в 1978 году, тогда турнир проходил на территории страны. В 1986 году Аргентина повторила успех, а после этого 36 лет не могла добраться до титула.
Это были 8 памятных, но очень сложных чемпионатов мира.
Ушёл Марадона и 3 кубка за 1,5 года. Это как бы Требл за 1,5 года.
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