12 комментариев

Карма в действии.

Помните как Гарначо издевательски праздновал победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»?

Аргентинец показал жест, который часто использует полузащитник каталонцев Гави.

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль в ворота «МЮ», решил напомнить молодому футболисту, что все «добро» возвращается обратно. Марокканец именно так отпраздновал второй гол.

Не будем строить теории, потому что это не первый раз, когда марокканец использует такое празднование. Однако это происходит не столь регулярно, чтобы игнорировать факт совпадения с матчем против «МЮ».

Может быть действительно это был акт солидарности со стороны нападающего «Севильи» в адрес Гави?