Гаспачо
Блог

😎 Солидарность по-испански. Эн-Несири отпраздновал разгром «МЮ» тем же издевательским празднованием, что и Гарначо победу над «Барселоной»

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Клубы Клубы
Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири
Севилья Севилья
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гави Гави
Футбол Футбол

Карма в действии.

Помните как Гарначо издевательски праздновал победу «Манчестер Юнайтед» над «Барселоной»?

Аргентинец показал жест, который часто использует полузащитник каталонцев Гави.

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, оформивший дубль в ворота «МЮ», решил напомнить молодому футболисту, что все «добро» возвращается обратно. Марокканец именно так отпраздновал второй гол.

Не будем строить теории, потому что это не первый раз, когда марокканец использует такое празднование. Однако это происходит не столь регулярно, чтобы игнорировать факт совпадения с матчем против «МЮ».

Может быть действительно это был акт солидарности со стороны нападающего «Севильи» в адрес Гави?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Алексей Толстюк
Типа подколол Гарначо который не играл в 2х матчах?)
Точно так же, как и сам Гарначо подколол Педри, который, считай тоже не играл в обоих матчах. Так как получил травму ещё в первой игре.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
автор даже не знает про кого пишет, так празднует свои голы Педри! а не Гави. Что за непрофессионализм.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Эн Несири хозяин Португалии и МЮ:)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
человек-муравей человек-физрук
Ответ Vezdexodof
Комментарий удален модератором
точнее Гарначо и не опишешь :)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
издевательство? в чем?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Яскевич
Не Гави, а Педри
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиксон
Эн-Несири вроде всегда так празднует, нет? на ЧМ гол в ворота Португалии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KH Y7
Ответ NartApsua
Точно так же, как и сам Гарначо подколол Педри, который, считай тоже не играл в обоих матчах. Так как получил травму ещё в первой игре.
А он же все равно играл в первую матч до травмы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ KH Y7
А он же все равно играл в первую матч до травмы
Я это и написал, если что)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vezdexodof
Ответ человек-муравей человек-физрук
точнее Гарначо и не опишешь :)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий