9 комментариев

В клубе Филимонова пополнение.

В матче чемпионата Аргентины между «Годой Крусом» и «Велес Сарсфилдом» после подачи почти с центра поля мяч отскочил в сторону голкипера гостей Лукас Ойоса.

Вратарь зачем-то решил обработать мяч ногами, но все пошло не по плану.

Защитник хозяев Барриос счет открыл, но уже через 12 минут минут ветеран Диего Годин счет сравнял – матч в итоге закончился ничьей 1:1.