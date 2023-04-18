9 комментариев

Нелепейший гол🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ Вратарь аргентинского «Велес Сарсфилда» даже с 5-й попытки не смог справиться с мячом
В клубе Филимонова пополнение.
В матче чемпионата Аргентины между «Годой Крусом» и «Велес Сарсфилдом» после подачи почти с центра поля мяч отскочил в сторону голкипера гостей Лукас Ойоса.
Вратарь зачем-то решил обработать мяч ногами, но все пошло не по плану.
Защитник хозяев Барриос счет открыл, но уже через 12 минут минут ветеран Диего Годин счет сравнял – матч в итоге закончился ничьей 1:1.
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