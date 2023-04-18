Гаспачо
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Нелепейший гол🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Вратарь аргентинского «Велес Сарсфилда» даже с 5-й попытки не смог справиться с мячом

Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
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В клубе Филимонова пополнение.

В матче чемпионата Аргентины между «Годой Крусом» и «Велес Сарсфилдом» после подачи почти с центра поля мяч отскочил в сторону голкипера гостей Лукас Ойоса.

Вратарь зачем-то решил обработать мяч ногами, но все пошло не по плану.

Защитник хозяев Барриос счет открыл, но уже через 12 минут минут ветеран Диего Годин счет сравнял – матч в итоге закончился ничьей 1:1.

9 комментариев

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Вратарь Бага
ну че, бывает и такое.
+9
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+9
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GregWS
Там комментатор кричит что если гол забьют до 4 минуты, то будет разыграна Феррари, ну вот воротчик и услышал.
+4
0
+4
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Никита Седых
А не выбил ли вратарь мяч на угловой?
+3
0
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Kira625
Защитник Барриос? Вот шустрый и там и тут успевает ;)
+2
0
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anton.sorvachev
Бухой?
+3
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