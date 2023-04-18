38 комментариев

Гаспачо
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«Когда я слышу, что «Реал» был командой режима, я хочу сказать им «идите на ***». «Реал» и «Барселона» начали настоящую войну клубов🤬

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Флорентино Перес Флорентино Перес
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Никто не стесняется ни в выражениях, ни в обвинениях.

Накануне президент «Барсы» Жоан Лапорта во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом».

Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

Вскоре на клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?»

В нем перечисляются следующие факты, относящиеся ко времени правления диктатора Франсиско Франко:

– Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;

– «Барселона» сделала Франко почетным сосьо (официальным членом клуба) в 1965 году;

– «Барселона» трижды награждала Франко медалями;

– Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);

– «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;

– «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;

– Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».

Видео заканчивается цитатой покойного президента «Мадрида» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, я хочу сказать им «идите на ***».

Клубы, похоже, сейчас находятся в состоянии прямой войны и используют самые некрасивые тактики. Например, в видео «Реала» не упоминается репресси каталонцев времен Франко, убийство одного из президентов клуба и даже взрыв офиса клуба, которые имели место быть.

В то же время Лапорта вряд ли стоило называть Мадрид «клубом диктаторского режима» по ряду причин, упомянутых в ролике и описанных выше.

38 комментариев

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Real_v_dushe
У меня только 1 вопрос к бчкшникам, на который я от них никак не могу получить ответа: Франко лет 45 нет на этом свете, но ваш замечательный клуб, который этот Франко якобы гнобил, до сих пор не аннулировал ни одну награду, которой он его торжественно наградил. Почему? Я очень хочу почитать ваши отмазки.
+39
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Адекватник
Норм пиарятся :) Ставлю 100 к одному, что каждое слово выверено и согласовано клубами друг с другом. А потешные болелы устроят священную войну в каментах и вообще принесут немало профита обоим клубам. А там и до суперлиги опять недалеко :)
+20
-3
+17
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Sgi
Все прям как в комитетах на спортс )
+10
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Ты просто не отличаешь пропаганду и политоту от реальности. Мыслишь шаблонами. Режим Франко соблюдал нейтралитет во время 2МВ. К примеру, во Франции режим Виши ответственен более чем за 100 000 убитых в лагерях смерти евреев, а в рядах французского сопротивления воевало меньше французов, чем на стороне рейха. Тем не менее Франция - в числе стран-победителей 2МВ. А про Франко ты говоришь, что он фашист, хотя он не был ни антисемитом, ни расистом и его Испания соблюдала нейтралитет во время 2МВ. Единственная причина, по которой дела обстоят именно так заключается в том, что Франко был политическим оппонентом тогдашних евроинтеграторов и выступал против развала Испании. Кстати, уже в 1947м Франко восстановил монархию, но за поставил монархом себя или своих близких, а предусмотрел передачу короны законному наследнику Хуану Карлосу, который и был королем Испании с 1975 года и который и начал демократические реформы. Наконец, уже с 1950го года режим Франко был признан всеми странами мира с подачи именно США и Великобритании :) А в 1970м году США заключили с режимом Франко договор о дружбе и сотрудничестве :)
Потому, что Франко сумел не окунуться в омут aнтисeмитизма и не хотел присоединяться к идее русского Кожевникова о единой Европе, его уже можно нарядить чуть ли не в спасителя-искупителя. А то, что все признаки фaшизма там были и орудовал внутри страны он такими же инструментами - это все пpoпаганда. Я ж говорю, так потихоньку это у нас с самых высоких трибун начнет звучать и на главных каналах.
+4
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Иван Куянец
Бесит это всё
+2
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DDii
У всех было проблема с режимом Франко и все что то получали.
То что Лапорта начал обвинит только Реал когда все пошли против Барсы, а Реал присоединился последним. А сам нечего нормального не смог ответит про судейский скандал.
+4
-3
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Alexlagodny
Вот что может случиться, когда Реал не может честно выиграть чемпионат!
+1
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+1
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Просто ты не до конца во всем разобрался, но поторопился навесить ярлыки. Франко Фалангу превратил из правящей партии в ничего не решающее общественное объединение как только она выполнила свою историческую роль. Это во-первых. Во-вторых, нацисты шкерились по всему миру. В Канаде их кратно больше зашкерилось, чем в той же Испании. Это совершенно отдельный вопрос и если судить по нему, то самая нацистская страна - именно Канада. В третьих, у меня, как я сказал, органическая ненависть к нацизму и если бы Франко был замечен в том, чтобы сжигать людей в печах за их национальность - я бы не испытывал ничего кроме презрения и ненависти к Франко. Но он в таком замечен не был. Единственный его косяк перед прогрессивным сообществом в том, что он сохранил Испанию как сильное, единое и независимое государство в то время как евроинтеграторы хотели другого исхода...
Людей за национальность истребляли в первую очередь немцы. Сотрудничали с ними не только украинские националисты, но и множество других в разных странах, предательские правительства в оккупации и так далее. Франко - один из ярких представителей, который сотрудничал, еще раз, даже после поражения немцев. Сумел организовать поддержку в бегстве жестоких и опасных людей. А в Канаду, как думаешь, через какие тропы они попадали? Именно через те, через которые и в Аргентину. Опять Испания и Португалия. Католическая церковь еще помогала в Европе, но это немного другой разговор.
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Адекватник
Ответ Павел Мельников
Если честно, по Франко это не очень заметно. Какое-то двоякое все равно у тебя отношение к нацизму (явно не общая определяющая ненависть). Помимо отказа генералисимуса в прямом военном союзе с нацистами, ничего не мешало ему спасать их у себя даже тогда, когда они были побеждены, а весь мир ждал справедливого судебного разбирательства над каждым преступником. Про то, как была устроена испанская Фаланга, и говорить нечего. Так что нечто другое тут у тебя :)
Просто ты не до конца во всем разобрался, но поторопился навесить ярлыки. Франко Фалангу превратил из правящей партии в ничего не решающее общественное объединение как только она выполнила свою историческую роль. Это во-первых. Во-вторых, нацисты шкерились по всему миру. В Канаде их кратно больше зашкерилось, чем в той же Испании. Это совершенно отдельный вопрос и если судить по нему, то самая нацистская страна - именно Канада. В третьих, у меня, как я сказал, органическая ненависть к нацизму и если бы Франко был замечен в том, чтобы сжигать людей в печах за их национальность - я бы не испытывал ничего кроме презрения и ненависти к Франко. Но он в таком замечен не был. Единственный его косяк перед прогрессивным сообществом в том, что он сохранил Испанию как сильное, единое и независимое государство в то время как евроинтеграторы хотели другого исхода...
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
В моем доме все отлично. А четвертый рейх лезет именно в мой дом. И поскольку я органически ненавижу все, что имеет отношение к нацизму - я всегда буду против этого, где бы это ни происходило...
Если честно, по Франко это не очень заметно. Какое-то двоякое все равно у тебя отношение к нацизму (явно не общая определяющая ненависть). Помимо отказа генералисимуса в прямом военном союзе с нацистами, ничего не мешало ему спасать их у себя даже тогда, когда они были побеждены, а весь мир ждал справедливого судебного разбирательства над каждым преступником. Про то, как была устроена испанская Фаланга, и говорить нечего. Так что нечто другое тут у тебя :)
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
блаблабла, ты начал с того, что факельные шествия не имеют отношения к нацизму, поздравляю тебя, ты облажался :))
Шествия, может, косвенное и имеют - я этого не говорил, а ты маняпулятивным приемом мне это приписал. И зациклился на этом именно ты, тебя беспокоит, что происходит там, где тебя нет и вряд ли уже когда-нибудь появишься. Понятно, что в своем собственном доме тебя некоторые вещи будут беспокоить гораздо меньше.
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Адекватник
Ответ Павел Мельников
Ок, раз близок здесь массовый принудительный труд и наказания лишением жизни, вы об этом сами сказали. Даже не я к этому подводил. Но, однако, имею право сомневаться - чаще человек хочет такого для любого, кто ему не понравится (вплоть до соседа, который купил машину поновее). Как для себя - лицемерие проявляется.
блаблабла, ты начал с того, что факельные шествия не имеют отношения к нацизму, поздравляю тебя, ты облажался :))
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Подношение цветов Сталину - это как раз свидетельство того, что идеи/поступки/политика Сталина близки достаточно большому количеству жителей, а государство не имеет ничего против этого. И ровно также факельное шествие - свидетельство того, что идеи/поступки/политика нацистов близки большому количеству жителей, а государство не имеет ничего против этого....
Ок, раз близок здесь массовый принудительный труд и наказания лишением жизни, вы об этом сами сказали. Даже не я к этому подводил. Но, однако, имею право сомневаться - чаще человек хочет такого для любого, кто ему не понравится (вплоть до соседа, который купил машину поновее). Как для себя - лицемерие проявляется.
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Адекватник
Ответ Павел Мельников
Ну да. Так же, как и массовое подношение цветов Сталину, предложение переименования Волгограда - это еще не коммунизм, не социализм и даже не СССР 2.0. И, кстати, тоже не объективная оценка фактов, а субъективно-поклонническая.
Подношение цветов Сталину - это как раз свидетельство того, что идеи/поступки/политика Сталина близки достаточно большому количеству жителей, а государство не имеет ничего против этого. И ровно также факельное шествие - свидетельство того, что идеи/поступки/политика нацистов близки большому количеству жителей, а государство не имеет ничего против этого....
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Ну да, ну да. Факельное шествие в Киеве и добробаты - это не четвертый рейх, а объективная оценка исторических фактов - нечто сомнительное :)) лицемерие такое лицемерие....
Ну да. Так же, как и массовое подношение цветов Сталину, предложение переименования Волгограда - это еще не коммунизм, не социализм и даже не СССР 2.0. И, кстати, тоже не объективная оценка фактов, а субъективно-поклонническая.
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Адекватник
Ответ Павел Мельников
Оп, стрелочка. Про то, каким Франко был хорошим, там вряд ли будут говорить и показывать, т.к. президенты там меняются чересчур часто, чтобы восхвалять образ сильного лидера. Не вышло стрелку на эти страны метнуть :)
Ну да, ну да. Факельное шествие в Киеве и добробаты - это не четвертый рейх, а объективная оценка исторических фактов - нечто сомнительное :)) лицемерие такое лицемерие....
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Kasilas__1
Ответ Павел Мельников
Потому, что Франко сумел не окунуться в омут aнтисeмитизма и не хотел присоединяться к идее русского Кожевникова о единой Европе, его уже можно нарядить чуть ли не в спасителя-искупителя. А то, что все признаки фaшизма там были и орудовал внутри страны он такими же инструментами - это все пpoпаганда. Я ж говорю, так потихоньку это у нас с самых высоких трибун начнет звучать и на главных каналах.
Хорошо если так будет
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Павел Мельников
Ответ Адекватник
Кстати, если уж такой базар, то они фигней занимаются. Франко был легитимным правителем Испании на протяжении 36 лет. Естественно, что все клубы были с ним в равной степени связаны :) И он не сделал для Испании ничего плохого. Сохранил ее единство и целостность в период гражданской войны, не запятнал себя вступлением в Ось, как Муссолини, например, и благодаря этому Испания - не проигравшая страна в 2МВ, а одна из нейтральных стран, не был ни антисемитом, ни расистом, ничего такого. Привел Испанию к "экономическому чуду" и превратил нищую страну в преуспевающее европейское государство, сохранил преемственность монархии и смог восстановить формальную церемониальную монархию при общем республиканском развитии государства. В общем, с точки зрения государства - исключительно позитивный персонаж. С точки зрения своих врагов - да, плохой. Но с точки зрения Испании как государства, если бы не Франко - Испании вообще не было бы в том виде, в котором она существует. Была бы очередная страна 404...
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Да, наконец-то, мне уже написал об этом бчкшник, правда не ты, лгунишка. Осталось теперь вам вернуть Реалу деньги за Ди Стефано с учётом инфляции.
Или вам отказаться от всех титулов которые вы смогли получить с помощью дистефана которого вы внаглую отобрали у Барселоны с помощью вашего любовника Франко
+7
-7
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Nike of FW
Ответ Real_v_dushe
У меня только 1 вопрос к бчкшникам, на который я от них никак не могу получить ответа: Франко лет 45 нет на этом свете, но ваш замечательный клуб, который этот Франко якобы гнобил, до сих пор не аннулировал ни одну награду, которой он его торжественно наградил. Почему? Я очень хочу почитать ваши отмазки.
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Joe Black
получается, УЕФА добилась своего, уволив Аньелли и поссорив Реал и Барселону
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Владимир Владимир
Мне кажется, что шумиха искусственная (между клубами), намеренно созданная, чтобы отвлечь внимание от раскручиваемого дела испанской федерацией - падение лиги невыгодно Реалу, партнёру Барсы по Суперлиге. Так как оба клуба вместе противостоят УЕФА, то было бы неплохо переключить внимание общественности от скандала с коррупцией на скандал с разборками кого больше поддерживал режим.

P.S. Всего лишь гипотеза.
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akmyradov
Где Реал Где Барселона кто не знает что во всём реал круче чем барса или Месси круче чем Роналду давайте признать
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Lavinka
Раунд !
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Klshk
Может спецоперацию клубов?
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