38 комментариев

Никто не стесняется ни в выражениях, ни в обвинениях.

Накануне президент «Барсы» Жоан Лапорта во время пресс-конференции, посвященной выплатам каталонцев вице-президенту технического судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, заявил об участии «Реала» в деле: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом».

Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

Вскоре на клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?»

В нем перечисляются следующие факты, относящиеся ко времени правления диктатора Франсиско Франко:

– Церемонию открытия «Камп Ноу», домашнего стадиона «Барсы», провел один из министров Франко – Хосе Солис Руис;

– «Барселона» сделала Франко почетным сосьо (официальным членом клуба) в 1965 году;

– «Барселона» трижды награждала Франко медалями;

– Франко трижды спасал «Барселону» от банкротства (речь об изменении статуса земельных участков и разрешении строительства на них, что приводит к застройке и повышению ценности актива, который можно продавать гораздо дороже и выправлять финансовое положение);

– «Барселона» 8 раз выиграла Ла Лигу и 9 раз Кубок Генералиссимуса при Франко;

– «Реалу» понадобилось 15 лет, чтобы выиграть первый титул Ла Лиги при режиме Франко;

– Во время Гражданской войны были убиты игроки, директора и члены клуба «Мадрида».

Видео заканчивается цитатой покойного президента «Мадрида» Сантьяго Бернабеу: «Когда я слышу, что «Реал Мадрид» был командой режима, я хочу сказать им «идите на ***».

Клубы, похоже, сейчас находятся в состоянии прямой войны и используют самые некрасивые тактики. Например, в видео «Реала» не упоминается репресси каталонцев времен Франко, убийство одного из президентов клуба и даже взрыв офиса клуба, которые имели место быть.

В то же время Лапорта вряд ли стоило называть Мадрид «клубом диктаторского режима» по ряду причин, упомянутых в ролике и описанных выше.