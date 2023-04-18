18 комментариев

Озил решил податься в политику. Он станет кандидатом от правящей партии в парламент Турции
Месут Озил совсем недавно попрощался с футболом, но уже нашел, чем заняться на пенсии.
По информации издания Turkiyenewspaper, экс-игрок сборной Германии решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Источник добавляет, что Озил станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является Реджеп Эрдоган – действующий президент Турецкой Республики.
Политические взгляды Месута общественности известны давно. Эрдоган даже был шафером на свадьбе легенды «Реала» и «Арсенала».
Месут родился в немецком Гельзенкирхене, его родители – турки, но полузащитник выступал за сборную Германии.
В 2018 году Озил и Гюндоган, еще один игрок бундестим турецкого происхождения, встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. Встреча вызвала волну обсуждения в немецком обществе, а в провале сборной Германии на ЧМ в России многие обвинили Озила.
Сразу после Мундиаля Месут объявил о завершении карьеры в сборной из-за многочисленных оскорблений игрока на национальной почве.
В 2020 году полузащитник перебрался из лондонского «Арсенала» в турецкий «Фенербахче», а последним клубом игрока стал «Истанбул».
Теперь Озил попробует свои силы в политике. Что из этого выйдет?
Всё-чего он достиг в жизни дала Германия.
Какие вы все дятлы, прости господи.
хотел играть в человека мира, а оказался шкурником.
А вообще, всё к этому шло. Как болельщик Арсенала, который видел все это своими глазами могу сказать, что все скандалы после ЧМ Месут инициировал лично и не из спортивных интересов. Видно было, что его консультируют знающие люди.
Единственное, ошибся когда думал что его готовят к бундестагу, но видимо события за последний год сильно изменили политический фон.