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Озил решил податься в политику. Он станет кандидатом от правящей партии в парламент Турции

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Месут Озил совсем недавно попрощался с футболом, но уже нашел, чем заняться на пенсии.

По информации издания Turkiyenewspaper, экс-игрок сборной Германии решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Источник добавляет, что Озил станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является Реджеп Эрдоган – действующий президент Турецкой Республики.

Политические взгляды Месута общественности известны давно. Эрдоган даже был шафером на свадьбе легенды «Реала» и «Арсенала».

Месут родился в немецком Гельзенкирхене, его родители – турки, но полузащитник выступал за сборную Германии.

В 2018 году Озил и Гюндоган, еще один игрок бундестим турецкого происхождения, встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. Встреча вызвала волну обсуждения в немецком обществе, а в провале сборной Германии на ЧМ в России многие обвинили Озила.

Сразу после Мундиаля Месут объявил о завершении карьеры в сборной из-за многочисленных оскорблений игрока на национальной почве.

В 2020 году полузащитник перебрался из лондонского «Арсенала» в турецкий «Фенербахче», а последним клубом игрока стал «Истанбул».

Теперь Озил попробует свои силы в политике. Что из этого выйдет?

18 комментариев

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Q1W2E3A!S!D!
Ответ Ядра чистый изумруд
Алчный человек.Лицемер до мозга костей. Всё-чего он достиг в жизни дала Германия.
представляю какой срач был бы, скажи тоже самое про какого-нибудь россиянина, эмигрировавшего в "свободную" Европу
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Ядра чистый изумруд
Алчный человек.Лицемер до мозга костей.
Всё-чего он достиг в жизни дала Германия.
+22
-12
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Артур Коркмасов
Ответ Ядра чистый изумруд
Алчный человек.Лицемер до мозга костей. Всё-чего он достиг в жизни дала Германия.
Он тоже дал Германии много чего и? В итоге то Германия выставила его изгоем! А что ему делать ? На колени стать перед Германией? Он турок и уехал на родину где его любят, а в Германии его не любили
+14
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Kanonir152
Ответ Serdar
Ну я фанат Арсенал желаем удачи
Я фанат Арсенала и нихрена ему удачи не желаю.
+7
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Konstantin Meerov
Эрдоган - государственник, который руководит в интересах страны, а не Вашингтона, так что все верно.
Ох ты ж эксперт! 💪🏻
Какие вы все дятлы, прости господи.
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Нишон
Как же так ? mein Deutsche-turk bruder лицемерненько вышло, Эрдоган же.. каждый год убивает таких же мусульман, как и ты. со своими операциями в соседних странах. или когда угнетают Уйгуров, это плёха а когда убивают Сирийцев, причем вместе со своими ручными террористами! живущими на приграничных городах Сирии и Турции, и де факто оккупированными Турцией этих территории, с помощью внутренних сирийских террористов турецкого происхождения. а как быть с Курдамы? Месут, они же то-же хотят независимость и своего государства как и Уйгуры? У них тоже немало мусульман, только вот у китайцев программа по перевоспитанию радикальных исламистов, а у Турции каждые пару лет рейды, чтоб вырезать как больше курдов просто так.
хотел играть в человека мира, а оказался шкурником.
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Raul Bloodworth
Не в Госдуму, но тоже нормально
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Skywalkker
Я думал только в России спортсмены идут в Единую Россию, турки тоже пронюхали схему и позвали одного из самых чёрствых футболистов!
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Romuliq
Дно
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Сергей Штырков
Единая Турция!
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Branddd
Гражданин ФРГ в парламент Турецкой республики? Или Месут незаметно подсуетился в последние годы?

А вообще, всё к этому шло. Как болельщик Арсенала, который видел все это своими глазами могу сказать, что все скандалы после ЧМ Месут инициировал лично и не из спортивных интересов. Видно было, что его консультируют знающие люди.

Единственное, ошибся когда думал что его готовят к бундестагу, но видимо события за последний год сильно изменили политический фон.
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Konstantin Meerov
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Ох ты ж эксперт! 💪🏻 Какие вы все дятлы, прости господи.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Konstantin Meerov
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Konstantin Meerov
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Konstantin Meerov
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Но ты то очень известный г-н
В моей сфере меня многие знают
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Julia Balinova
Ответ Skywalkker
Я думал только в России спортсмены идут в Единую Россию, турки тоже пронюхали схему и позвали одного из самых чёрствых футболистов!
Так наши режимы как с одной методички писаны. Известных спортсменов - в госдуму, прием известный. Непонятно только, зачем Озилу в этом пачкаться, неужели не заработал за карьеру?
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