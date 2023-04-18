18 комментариев

Месут Озил совсем недавно попрощался с футболом, но уже нашел, чем заняться на пенсии.

По информации издания Turkiyenewspaper, экс-игрок сборной Германии решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Источник добавляет, что Озил станет кандидатом от правящей партии, лидером которой является Реджеп Эрдоган – действующий президент Турецкой Республики.

Политические взгляды Месута общественности известны давно. Эрдоган даже был шафером на свадьбе легенды «Реала» и «Арсенала».

Месут родился в немецком Гельзенкирхене, его родители – турки, но полузащитник выступал за сборную Германии.

В 2018 году Озил и Гюндоган, еще один игрок бундестим турецкого происхождения, встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика. Встреча вызвала волну обсуждения в немецком обществе, а в провале сборной Германии на ЧМ в России многие обвинили Озила.

Сразу после Мундиаля Месут объявил о завершении карьеры в сборной из-за многочисленных оскорблений игрока на национальной почве.

В 2020 году полузащитник перебрался из лондонского «Арсенала» в турецкий «Фенербахче», а последним клубом игрока стал «Истанбул».

Теперь Озил попробует свои силы в политике. Что из этого выйдет?