Полтора десятка лет назад все закончилось иначе.

В матче второго тура чемпионата Норвегии встретились занявший пятое место в прошлом чемпионате «Одд» и новичок элиты «Бранн». На 20-й минуте лучший бомбардир прошлого сезона в составе гостей Борд Финне получил отличную дальнюю передачу от своих ворот, включил ноги и убегал от более медленного защитника хозяев Сондре Йохансена.

Когда стало очевидно, что Финне этот забег выиграл, он увидел боковым зрением, что Йохансен во время спринта дернул мышцу бедра и выбыл из борьбы за мяч. Борд мог спокойно и дальше продолжать атаку, выйдя один на один с вратарем, но он предпочел остановиться и выбить мяч за боковую.

На 22-й минуте Сондре Йохансенса увели с поля и на его место вышел финн Диого Томас, а матч закончился победой «Одда» со счетом 2:0.

Интересно, что 14 лет назад на этом же стадионе прошел матч между этими же командами, в котором уже имел место быть похожий случай. Правда, тогда все завершилось иначе.

Голкипер «Бранна» получил травму при владении мячом, форвард «Одда» перехватил его и отправил в ворота. Норвежские болельщики не оценили такой поступок игрока, вокруг момента было много споров.

В этот раз команды поменялись местами и игрок «Бранна» решил выбить мяч. Совпадение, что на трибунах матча, который прошел 16 апреля, присутствовал Петер Ковач, тот самый форвард, который 14 лет назад воспользовался повреждением соперника. До сих пор фанаты не простили его за тот поступок.