Начиная с 2022 года, на Sports.ru – 12 постов с тегом Дугласа Косты, последний был сделан 6 месяцев назад. После переезда в МЛС в начале 2022-го вингер окончательно пропал с радаров.

Бразилец считался одним из самых талантливых дриблеров поколения, но сейчас не попадает в старт даже в «Лос-Анджелес Гэлакси». В МЛС сыграли всего 6 туров, но Коста – всего 40 минут.

Дуглас выигрывал трофеи с «Баварией» и «Ювентусом», но богатая жизнь взяла свое. Вероятно, у Косты пропала мотивация, хотя он все еще в форме. Перед сезоном Дугласа заметили на одной из бразильских коробок. Соперникам было очень тяжело.