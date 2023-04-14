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Коста не попадает в старт в МЛС, но уничтожает на бразильских коробках. Сыграли бы против такого после работы?

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Начиная с 2022 года, на Sports.ru – 12 постов с тегом Дугласа Косты, последний был сделан 6 месяцев назад. После переезда в МЛС в начале 2022-го вингер окончательно пропал с радаров.

Бразилец считался одним из самых талантливых дриблеров поколения, но сейчас не попадает в старт даже в «Лос-Анджелес Гэлакси». В МЛС сыграли всего 6 туров, но Коста – всего 40 минут.

Дуглас выигрывал трофеи с «Баварией» и «Ювентусом», но богатая жизнь взяла свое. Вероятно, у Косты пропала мотивация, хотя он все еще в форме. Перед сезоном Дугласа заметили на одной из бразильских коробок. Соперникам было очень тяжело.

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