Мы привыкли к уникальному образу Златана – таких как он больше не найти. Хотя..

Нихад Джедович ставит неповторимость Ибрагимовича под вопрос.

Джедович – боснийский баскетболист, громко пошумевший в Европе. Лучшие годы провел за «Баварию» и часто сверкал в играх против топ-клубов. Сейчас Нихад доигрывает в испанской Уникахе.

Все началось в 2018-м, когда Джедович отрастил длинные волосы.

«У него балканские, югославские корни, и люди во мне видят то, что видят в нем. Каждый день меня кто-нибудь постоянно отмечает в соцсетях… Я был три дня в Париже, и каждый второй останавливал меня, чтобы сфотографироваться. Это невероятно» – рассказывал Джедович.

Но когда Нихада спросили о родственных связи с Иброй, он объяснил: «Нет, мой отец никогда не был в Швеции».

Подключился Златан и ответил: «Но мой отец был в Боснии».