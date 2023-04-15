«Мой отец никогда не был в Швеции» – «Но мой отец был в Боснии». Златан узнал о двойнике из баскетбола. Это точно 2 разных человека?
Мы привыкли к уникальному образу Златана – таких как он больше не найти. Хотя..
Нихад Джедович ставит неповторимость Ибрагимовича под вопрос.
Джедович – боснийский баскетболист, громко пошумевший в Европе. Лучшие годы провел за «Баварию» и часто сверкал в играх против топ-клубов. Сейчас Нихад доигрывает в испанской Уникахе.
Все началось в 2018-м, когда Джедович отрастил длинные волосы.
«У него балканские, югославские корни, и люди во мне видят то, что видят в нем. Каждый день меня кто-нибудь постоянно отмечает в соцсетях… Я был три дня в Париже, и каждый второй останавливал меня, чтобы сфотографироваться. Это невероятно» – рассказывал Джедович.
Но когда Нихада спросили о родственных связи с Иброй, он объяснил: «Нет, мой отец никогда не был в Швеции».
Подключился Златан и ответил: «Но мой отец был в Боснии».
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