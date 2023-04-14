Гаспачо
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Это Африка! 😱😱😱 На молодежном чемпионате континента игрок сборной Бурунди совершил, возможно, худший фол в истории

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Удар скорпиона в вольном исполнении.

Эпизод, который произошел в игре между Бурунди и Танзанией на Кубке африканских наций U17, можно с уверенностью назвать одним из худших фолов в истории футбола.

Танзания вела 2:1, когда их капитан Абрахам Моррис получил мяч на своей половине поля, а соперник побежал к нему.

Моррис красиво перекинул мяч через противника, но тот решил Абрахама остановить любыми способами.

А после еще и наступил на лежащего соперника.

В Африке, видимо, своя атмосфера – за этот фол судья не показал даже желтой карточки. Танзания одержала победу со счетом 2:1.

6 комментариев

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Южанин78
Офигеть, к тому же им точно за 30)))
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CopaAmerica
у роналду точно не получится набить стату в чемпионате бурунди
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дронреш
У Пепе появился конкурент
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ConorNite
Мэло и Пэпэ бы им гордились
+1
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vKing
Пепе смахнул слезу, он был лучший по таким вещам
+1
-1
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Klshk
Отличная маскировка
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