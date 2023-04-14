Удар скорпиона в вольном исполнении.

Эпизод, который произошел в игре между Бурунди и Танзанией на Кубке африканских наций U17, можно с уверенностью назвать одним из худших фолов в истории футбола.

Танзания вела 2:1, когда их капитан Абрахам Моррис получил мяч на своей половине поля, а соперник побежал к нему.

Моррис красиво перекинул мяч через противника, но тот решил Абрахама остановить любыми способами.

А после еще и наступил на лежащего соперника.

В Африке, видимо, своя атмосфера – за этот фол судья не показал даже желтой карточки. Танзания одержала победу со счетом 2:1.