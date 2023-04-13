Райан Рейнольдс забавно ответил Бену Тозеру после того, как капитан «Рексхэма» отметил, что мама голливудской звезды «неплохо выглядит для 77 лет».

Тозер отвечал на вопросы для talkSPORT, когда ведущая Лора Вудс попросила его прокомментировать слухи о том, что мама Рейнольдса флиртовала с ним.

«Не уверен, что я ее любимчик, но мы прекрасно обнялись. Она неплохо выглядит для в 77 лет».

Рейнольдс воспользовался Twitter, где предположил, что Тозер может стать его «новым отчимом», если «Рексхэм» перейдет из Национальной лиги в Лигу2.

«Добейся повышения, и я сделаю тебя своим новым отчимом, Тозер», — написал Райан в Twitter.

«Рексхэм» близок к переходу во вторую лигу после победы над «Ноттс Каунти» со счетом 3:2 в Национальной лиге.