Все началось со спора с продавцом фруктов.

В соцсетях появилось видео тунисского футболиста Низара Исауи. Уже закончивший карьеру игрок поджег себя после того, как его обвинили в терроризме.

В результате своих действий он получил серьезные ожоги, но находится в стабильном состоянии.

Исауи провел большую часть своей игровой карьеры в Тунисе. В настоящее время ему 37 лет, и с января он находится без клуба.

Исауи ранее забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах высшего дивизиона Туниса Ligue 1 Pro.