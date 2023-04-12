Жуткая история из Туниса: футболист поджег себя возле полицейского участка из-за обвинений в терроризме🤯🤯🤯
Все началось со спора с продавцом фруктов.
В соцсетях появилось видео тунисского футболиста Низара Исауи. Уже закончивший карьеру игрок поджег себя после того, как его обвинили в терроризме.
В результате своих действий он получил серьезные ожоги, но находится в стабильном состоянии.
Исауи провел большую часть своей игровой карьеры в Тунисе. В настоящее время ему 37 лет, и с января он находится без клуба.
Исауи ранее забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах высшего дивизиона Туниса Ligue 1 Pro.
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