Легендарность фото зашкаливает: Тотти, Ди Бьяджо, Кандела и Манчини сыграли в благотворительном турнире по падел-теннису🔥🔥🔥
Все в форме💪🏻
В благотворительном турнире по паделу, организованном в Санта-Севере, приняли участие легенды итальянского футбола – Франческо Тотти, Луиджи Ди Бьяджо, Венсан Кандела и даже главный тренер сборной Италии Робертом Манчини.
Бывший капитан «Ромы» в форме
Тренер сборной Италии — большой любитель паделя: здесь он встречается с Тотти и Ди Бьяджо.
Ди Бьяджо, Тотти и Манчини перед стартом Finale del Cuore
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