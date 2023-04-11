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Легендарность фото зашкаливает: Тотти, Ди Бьяджо, Кандела и Манчини сыграли в благотворительном турнире по падел-теннису🔥🔥🔥

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Роберто Манчини Роберто Манчини
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Все в форме💪🏻

В благотворительном турнире по паделу, организованном в Санта-Севере, приняли участие легенды итальянского футбола – Франческо Тотти, Луиджи Ди Бьяджо, Венсан Кандела и даже главный тренер сборной Италии Робертом Манчини.

 Франческо Тотти очень готов к турниру по паделлу в Санта-Севере
 Бывший капитан «Ромы» играет вместе с Ди Бьяджо.
 Кандела и Манчини встречаются с ними
После первого матча Тотти и Кандела вместе бросают вызов победителям турнира по гребле в Санта-Севера. 
 Бывший капитан «Ромы» всегда в форме

Бывший капитан «Ромы» в форме

 Отличная концентрация во время второго матча в Санта-Севере
 Улыбки в сторонке
 Тренер сборной Италии — большой любитель паделя: здесь он встречается с Тотти и Ди Бьяджо.

Тренер сборной Италии — большой любитель паделя: здесь он встречается с Тотти и Ди Бьяджо.

Ди Бьяджо и Манчини против Джанфранко Бутинара и другого игрока в падель
 Роберто Манчини прибывает на корт для игры в падель Санта-Севера
 С ним также Франческо Тотти и многие другие чемпионы.
 Ди Бьяджо, Тотти и Манчини перед стартом Finale del Cuore

Ди Бьяджо, Тотти и Манчини перед стартом Finale del Cuore

 Кандела тоже готова выйти на поле
 Тотти получает
 Почетное место отведено партнерше Тотти Ноэми Бокки.

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