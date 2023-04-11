Все в форме💪🏻

В благотворительном турнире по паделу, организованном в Санта-Севере, приняли участие легенды итальянского футбола – Франческо Тотти, Луиджи Ди Бьяджо, Венсан Кандела и даже главный тренер сборной Италии Робертом Манчини.

Бывший капитан «Ромы» в форме

Тренер сборной Италии — большой любитель паделя: здесь он встречается с Тотти и Ди Бьяджо.

Ди Бьяджо, Тотти и Манчини перед стартом Finale del Cuore