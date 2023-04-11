Прошелся по ленточке.

Знаменитый приколист и полузащитник «Баварии» Томас Мюллер решил подшутить над образом Сержа Гнабри, который он выбрал для поездки в Манчестер на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прожарке поучаствовал и Жоау Канселу, который лишь недавно переехал в Мюнхен.

«С собой в Манчестер мы взяли местного паренька и Жоау. Гарри Поттер. Это смесь Гарри Поттера, Стива Уркеля (персонаж ситкома «Семейные дела») и голевой машины. Спасибо», - сказал Мюллер.

Стив Уркель выглядит так.

Вероятно, что вы понимаете к чему все идет. Заглянем в комментарии иностранных читателей.

💭 «Мюллер слишком много говорит».

💭 «На самом деле я действительно подумал, что это какой-то местный парень».

💭 «Канселу думает, что кто-то слушает его».

💭 «Кринжово и несмешно».

💭 «Мюллер - расист».

💭 «Прощай, Томас Мюллер».

💭 «Любой, кто считает Мюллера смешным, должен обратиться к врачу».