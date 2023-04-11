😰😰😰 «Смесь Гарри Поттера и Стива Уркеля». Мюллер взрывоопасно пошутил над внешним видом Сержа Гнабри
Прошелся по ленточке.
Знаменитый приколист и полузащитник «Баварии» Томас Мюллер решил подшутить над образом Сержа Гнабри, который он выбрал для поездки в Манчестер на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
В прожарке поучаствовал и Жоау Канселу, который лишь недавно переехал в Мюнхен.
«С собой в Манчестер мы взяли местного паренька и Жоау. Гарри Поттер. Это смесь Гарри Поттера, Стива Уркеля (персонаж ситкома «Семейные дела») и голевой машины. Спасибо», - сказал Мюллер.
Стив Уркель выглядит так.
Вероятно, что вы понимаете к чему все идет. Заглянем в комментарии иностранных читателей.
💭 «Мюллер слишком много говорит».
💭 «На самом деле я действительно подумал, что это какой-то местный парень».
💭 «Канселу думает, что кто-то слушает его».
💭 «Кринжово и несмешно».
💭 «Мюллер - расист».
💭 «Прощай, Томас Мюллер».
💭 «Любой, кто считает Мюллера смешным, должен обратиться к врачу».
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