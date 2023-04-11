Гаспачо
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«37 отборов - безумие». В соцсетях сравнили показатели Месси, Мбаппе и Холанда. Цифры шокируют 😨😨😨

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В соцсетях провели интересное сравнение Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, основываясь на статистике текущего сезона.

Многие говорят о достижениях Эрлинга Холанда и слабой игре Лео в Париже. Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле.

Как мы видим, Месси превосходит оппонентов по всем параметрам, кроме количества забитых голов. Но также не стоит забывать, что аргентинцу уже 35 лет, а Холанду и Мбаппе нет и 25.

Фанаты отметили превосходство Месси.

💭 «35-летний Месси конкурирует с лучшими нападающими, которых находятся в расцвете сил».

💭 «37 отборов - безумие».

💭 «У Мбаппе было бы еще больше голов, если бы он не транжирил столько передач от Месси».

💭 «Месси - проблема...».

💭 «Я все равно выберу Мбаппе».

💭 «То, что делает Месси - ненормально... никто не говорит об этом.

💭 «Все обсуждают Холанда. Но если Лео не получит «Золотой мяч» в этом году... это будет самое большое ограбление в истории».

5 комментариев

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Konvicted
45 голов из 69 ударов в створ - вот где безумие
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Рыжий Бизон
Где стата CR7 ? или в этом году его фаны будут из Холланда лепить конкурента Месси ( если Холанд не возьмёт лч то зм у Месси 100%, если ещё и апл не выиграет то тут уже смешно будет) по зм, хотя у Холланда перед Месси есть только голы, у Лео во всем остальном превосходство, плюс он взял ЧМ, но неадекватны будут лепить конкурента Месси лишь бы он не взял ЗМ
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Терминатор///Айлбибекович
Да,сильная выкладка.
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kombat87
Ещё бы сравнивать стату в колхозе и апл. Лч все поставила на свои места!
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Messi GOAT
а где статистика португальца7 или в сауди лиге даже такими подсчетами не занимаются? 🤣
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