В соцсетях провели интересное сравнение Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, основываясь на статистике текущего сезона.

Многие говорят о достижениях Эрлинга Холанда и слабой игре Лео в Париже. Давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле.

Как мы видим, Месси превосходит оппонентов по всем параметрам, кроме количества забитых голов. Но также не стоит забывать, что аргентинцу уже 35 лет, а Холанду и Мбаппе нет и 25.

Фанаты отметили превосходство Месси.

💭 «35-летний Месси конкурирует с лучшими нападающими, которых находятся в расцвете сил».

💭 «37 отборов - безумие».

💭 «У Мбаппе было бы еще больше голов, если бы он не транжирил столько передач от Месси».

💭 «Месси - проблема...».

💭 «Я все равно выберу Мбаппе».

💭 «То, что делает Месси - ненормально... никто не говорит об этом.

💭 «Все обсуждают Холанда. Но если Лео не получит «Золотой мяч» в этом году... это будет самое большое ограбление в истории».