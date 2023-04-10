Печально.

Экс-защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Сан-Паулу» Дани Алвес уже больше двух месяцев находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в сексуальном насилии. И, по данным Sport, знаменитого бразильца почти никто не посещает.

Испанское издание сообщает, что в первые дни заключения у него было несколько посетителей, но теперь остался только один. Бывшая жена футболиста и мать его детей Дана Динора продолжает публично отстаивать невиновность своего экс-мужа, но она навестила его в тюрьме один раз и после не вернулась.

Джоана Санс, жена Алвеса на момент инцидента, также посетила бразильца лишь единожды. После этого она объявила об их расставании в социальных сетях, но заявила, что будет и дальше оказывать поддержку своему бывшему мужу.

Единственный человек, который регулярно приходит в гости к Алвесу, — это друг по имени Бруно Бразил. Именно он был вместе с Дани в клубе Sutton, где и произошел предполагаемый акт насилия. Сообщается, что последний раз они встречались 26 марта, и Бразил утешал Алвеса, который был безутешен после заявлении Санс об их расставании.

Алвесу было отказано в освобождении под залог после того, как его арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Он должен оставаться под стражей до завершения судебного разбирательства, которое может занять не один месяц.