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У Дани Алвеса почти нет посетителей в тюрьме. Лишь один друг регулярно навещает футболиста

Дани Алвес Дани Алвес
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Печально.

Экс-защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Сан-Паулу» Дани Алвес уже больше двух месяцев находится в тюрьме, ожидая суда по обвинению в сексуальном насилии. И, по данным Sport, знаменитого бразильца почти никто не посещает.

Испанское издание сообщает, что в первые дни заключения у него было несколько посетителей, но теперь остался только один. Бывшая жена футболиста и мать его детей Дана Динора продолжает публично отстаивать невиновность своего экс-мужа, но она навестила его в тюрьме один раз и после не вернулась.

Джоана Санс, жена Алвеса на момент инцидента, также посетила бразильца лишь единожды. После этого она объявила об их расставании в социальных сетях, но заявила, что будет и дальше оказывать поддержку своему бывшему мужу.

Единственный человек, который регулярно приходит в гости к Алвесу, — это друг по имени Бруно Бразил. Именно он был вместе с Дани в клубе Sutton, где и произошел предполагаемый акт насилия. Сообщается, что последний раз они встречались 26 марта, и Бразил утешал Алвеса, который был безутешен после заявлении Санс об их расставании.

Алвесу было отказано в освобождении под залог после того, как его арестовали по обвинению в сексуальном насилии. Он должен оставаться под стражей до завершения судебного разбирательства, которое может занять не один месяц.

4 комментария

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Alexlagodny
Извини дорогой, ничем помочь не могу.
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crispymousse
Вот и проверка на дружбу у Дани. Раз уж все отвернулись, то это ещё больший опыт, чем сама тюрьма. Друг познаётся в беде
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Павел Кошель
"она навестила его в тюрьме один раз и после не вернулась" - ну уж её-то могли бы и выпустить, вообще-то.
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arslankolesov71@gmail.com
Друга можно понять, вдруг Алвес выйдет
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